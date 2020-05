Dennis prepara Live para este sábado em comemoração aos 7 anos de seu Baile

PUBLICIDADE 

Considerado um dos ícones referenciais na mistura do funk com outros gêneros musicais, Dennis comemora no próximo sábado, dia 30 de maio, os 7 anos do maior baile funk do mundo. O artista, que tem realizado lives muito criativas durante a quarentena, promete mais uma edição histórica com transmissão ao vivo no YouTube.

O DJ e produtor criou o Baile do Dennis em 2013 e revolucionou a forma de se produzir eventos no Brasil. Sempre inovador e irrequieto, em suas produções e setlists mistura diversos ritmos como funk, eletrônico, sertanejo e outros gêneros. Sua festa autoral tornou-se referência no showbusiness brasileiro, chegando a reunir um público equivalente a 15 Maracanãs lotados em mais de 100 edições ao longo destes 7 anos de estrada.

Assim como as edições do baile são sempre inovadoras, as lives seguem o mesmo estilo. “After do Dennis”, “Paredão do Dennis”, “Dennis das Antigas” e até mesmo a “Festa em Casa”, live com transmissão diretamente para a TV, através do canal Multishow. A próxima temática será o “Baile do Dennis – a história do maior baile funk do mundo”. O que será que vem por aí?

Serviço: Live Baile do Dennis – Edição Especial 7 anos

Data: 30 de maio, às 20h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Canal Youtube Dennis