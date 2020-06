Dennis e Kevin O Chris se juntam para mostrar a força do maior baile Funk do mundo em novo single

PUBLICIDADE

Produtor de dezenas de hits ao longo de uma destacada trajetória, empresário e grande incentivador do Funk, Dennis não é o idealizador do maior baile Funk do mundo à toa. Dono de uma criatividade e persistência fora do comum, ele consegue unir toda sua experiência e visionar o futuro, em produções arrojadas, a cada lançamento. É o que sua mais recente parceria com Kevin O Chris promete – intitulada “É o Mundo”, a nova aposta do artista, que chega nesta sexta-feira (26) às plataformas digitais de áudio e vídeo, mostra toda a força do Baile que criou em 2013. Escute: https://SMB.lnk.to/EOMundo

Unindo a experiência da festa que revolucionou a forma de se produzir eventos no Brasil com uma parceria que traz duas forças do Funk, “É o Mundo” celebra a música e toda energia surreal que pulsa no Baile do Dennis. Para dimensionar toda essa experiência, a canção estreia acompanhada de clipe que intercala imagens impactantes da festa autoral que se tornou referência no showbusiness brasileiro, chegando a reunir um público equivalente a 15 Maracanãs lotados em mais de 100 edições ao longo de 7 anos.

Dennis falou sobre a produção do novo single e a concepção do clipe: “é uma música que escrevi junto com o Kevin. Passamos uma tarde aqui no meu estúdio e a gente foi escrevendo e produzindo ao mesmo tempo. Foi tudo muito rápido, o Kevin é muito criativo. A ideia foi fazer uma música dançante, reverenciando o Baile do Dennis, porque estamos lançando próximo ao aniversário de sete anos do Baile. Gravamos o clipe no cenário de uma das minhas lives, na minha casa, e tomamos todos os cuidados. Mesclamos as cenas com outras imagens do Baile”.

Kevin O Chris completa: “Ah, papai… honra máxima gravar com o Dennis DJ de novo. Esse cara foi a minha referência quando comecei a carreira como produtor. Sempre que estamos juntos ‘dá bom’! ‘É o mundo’ tá o mundo mesmo e o clipe mais irado ainda”.

Depois dos sucessos “Medley da Gaiola” e “Megamix do Baile”, as colaborações de Dennis e Kevin O Chris acumulam mais de 140 milhões de execuções no Spotify e 60 milhões de visualizações no YouTube.

A nova parceria, que tem composição dos dois, foi apresentada, com exclusividade, na inovadora Live Show 4D – a primeira do mundo – que o produtor preparou no último sábado (20). Com sua imagem projetada em uma grandiosa e inédita estrutura digital, a Live foi o assunto mais comentado da Internet no dia de sua transmissão, que ultrapassa 2 milhões de visualizações. Proporcionando uma incrível viagem com direito a um palco jamais visto em proporções extraordinárias, a apresentação foi um show de atividades mesclando o real com o virtual.

Dennis segue como um dos mais engajados artistas durante a quarentena, tendo movimentado diversas Lives. O produtor já apresentou as Lives “Baile do Dennis”; “After do Dennis”; “Paredão do Dennis”; comandou a “Festa em Casa”, com transmissão ao vivo pela TV através do canal Multishow; e mostrou que faz parte da vida de muitos ao apresentar seus sucessos que marcaram gerações na Live “Dennis das Antigas”, com clássicos do Funk. Toda essa movimentação lhe rendeu o título de “o cara das lives”.

Sempre inovando e sendo solicitado, seja pelo público ou pelos próprios artistas para fazer “after” de suas transmissões, ao todo, neste últimos três meses, já alcançou mais de 24 milhões de visualizações em suas Lives, o que lhe rendeu mais de 3.2 milhões de novos seguidores nas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, Twitter e Youtube.

