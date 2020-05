Dennis apresenta o projeto “Dennis das Antigas”, live-show com clássicos do funk que marcaram uma geração

PUBLICIDADE 

Após apresentar as lives “Baile do Dennis”, “After do Dennis”, “Paredão do Dennis” e até mesmo comandar a “Festa em Casa”, com transmissão ao vivo pela TV através do canal Multishow, o maior produtor e DJ de funk do mundo já tem data marcada para apresentar o novo projeto “Dennis das Antigas”, onde resgata clássicos do funk que marcaram toda uma geração. O agito será dia 9 de maio, sábado, às 16h, em seu canal do YouTube, com live-show diretamente de sua casa.

Dennis produziu diversos hits da época, como: “Cerol na Mão”, “Dança da Motinha”, “Tapinha Não Dói”, “Adultério”, “Quebra o meu barraco” e muitos mais. A ideia é trazer todo esse repertório para a grande apresentação. Desde os funks internacionais, das décadas de 80 e 90, até os clássicos do século 20. A live contará com arrecadação em prol do movimento “Funk Solidário”, que apoia profissionais do funk que estão passando por necessidade neste momento de isolamento social. “Eu abracei o Funk Solidário porque eu vivo do gênero há 23 anos, sou apaixonado por funk desde criança”, diz Dennis, que está bastante comovido com a atual situação. “Muitos desses artistas e profissionais me inspiraram, me ajudaram no começo da carreira, precisamos unir forças porque agora é nossa vez de retribuir”, finaliza o artista.

As apresentações virtuais do DJ têm sido um grande sucesso. Durante a quarentena, Dennis ganhou mais um título para agregar à sua carreira: “o cara das lives”. Está sempre inovando e sendo solicitado, seja pelo público ou pelos próprios artistas para fazer “after” de suas transmissões. O último “After do Dennis”, que rolou à pedido de Wesley Safadão, durou até o amanhecer. Ao todo, já alcançou mais de 15 milhões de visualizações, o que rendeu mais de 1 milhão de novos seguidores nos últimos tempos.

Live: Dennis das Antigas

Data: Sábado, 9 de maio, às 16h

Local: Canal do Dennis no Youtube – https://www.youtube.com/user/ DENNISDJTV