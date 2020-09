Demi Lovato compra mansão de R$ 37 milhões em Los Angeles

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A atriz e cantora Demi Lovato, 28, comprou uma mansão no valor de R$ 37 milhões de mais de 700 metros quadrados. O casarão fica localizado no bairro de Studio City, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo a revista Variety, o empreendimento conta com seis quartos, nove banheiros, cozinha toda equipada, academia, cinema, garagem e elevador. Os tetos altos e as janelas grandes dão o tom de decoração da casa que também é toda equipada em madeira e iluminada por luz natural. Ela morará lá com o noivo, o ator Max Ehrich.

Demi morou um tempo em Hollywood Hills. Ela conseguiu vender o imóvel por cerca de R$ 50 milhões segundo a revista People. Com vista, de um lado, para Hollywood e, de outro, para o oceano Pacífico, a propriedade tinha 516 m², pelos quais estão espalhados nove cômodos, sete banheiros, lareira e piscina.

Construída em 1979, a mansão foi comprada pela cantora em 2016. Foi lá que a encontraram inconsciente após sofrer uma overdose, em 2018. Desde então, Demi abandonou o local, que foi colocado para locação e, agora, está à venda.

Em julho, Demi Lovato comemorou o aniversário de dois anos de uma overdose que quase a matou. A cantora publicou um vídeo no Instagram, seguido de um texto em que ela diz que “hoje é o meu dia de milagre”, e que se sente abençoada por ter essa data.

“Posso genuinamente dizer que me sinto livre dos meus demônios”, diz ela. “Cada um deles. Eu nunca pensei que esse sentimento fosse possível.”

As informações são da FolhaPress