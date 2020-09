DAY lança single de álbum inédito

PUBLICIDADE

A cantora DAY está de volta com novidades que chacoalharam a internet! Isso porque a precursora do movimento pop undergroud no Brasil e um dos maiores fenômenos da web, acaba de disponibilizar o single e clipe “Dilúvio” em todos os apps de música e Youtube. A canção é a primeira faixa do álbum de estreia da cantora que será lançado em 2021.

O anúncio do single veio através de um teaser postado pela artista em suas redes sociais, que rapidamente viralizou e se tornou o segundo assunto mais comentados no twitter brasileiro com mais de quarenta e cinco mil tweets. O barulho na web foi tanto que fez com que até a cantora IZA se rendesse ao assunto. A dona dos hits “Brisa” e “Dona de mim” também postou o teaser do novo trabalho de DAY em seu twitter após enorme repercussão. Assista:

Sobre a canção, a cantora conta que a nova faixa é peça fundamental de seu álbum de estreia. “Dilúvio é a primeira música do meu álbum. É um single que faz muito sentido lançado sozinho, mas também é extremamente essencial para a história do disco como um todo. É o ponto de intersecção que conecta o a obra toda. Estou muito ansiosa para que as pessoas possam sentir tudo que o single e o álbum que estou preparando podem proporcionar.

Sobre seu álbum debutante, DAY diz não poder contar grandes detalhes, mas revela que seguirá com influências musicais que a consagraram até aqui. “As influências musicais do álbum são basicamente as mesmas do meu último EP, mas tudo de uma forma ainda mais trabalhada, bonita e lírica. Gostaria muito poder falar mais sobre o álbum, mas como não gosto de dar muito spoilers, vou deixar as pessoas curiosas (risos)”.

Produzido pelo coletivo Los Brasileiros, responsáveis por sucessos de Anitta, Vitão e Projota, ‘Dilúvio’ pode ser considerada um pop-indie, que dunucia toda a proposta estética do trabalho de DAY – que é pop para o alternativo, mas alternativo para o pop. O clipe foi dirigido por Ygor de Oliveira, diretor que já trabalhou com nomes como Carol & Vitoria, Gabriel Elias e Outro Eu.

Percussora do movimento POP underground brasileiro, coautora de poderosos hits nacionais como “Complicado“, Vitão feat. Anitta, que também gravou o single “Não Perco Meu Tempo”, dona de mais de 80 milhões de streamings nos apps de música, 85 milhões de visualizações no Youtube e finalista do The Voice pelo time de Lulu Santos, DAY é uma das principais nomes da nova geração da música brasileira e está pronta para impressionar o Brasil mais uma vez.