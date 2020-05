Danna Paola lança vídeo de “Contigo”

PUBLICIDADE 

A estrela internacional Danna Paola lançou, no dia 1º de maio, sua mais recente canção, “Contigo”, juntamente com a campanha #ContigoChallenge, com a qual conseguiu chegar a lugares vulneráveis no México que precisavam urgentemente de saneamento. Vários atores se juntaram ao desafio; cantores, influenciadores e amigos que divulgaram a mensagem de solidariedade e convidaram as pessoas a ficarem em suas casas. Ouça a faixa aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/contigo

Nesta ocasião, o vídeo oficial de “Contigo” foi apresentado acompanhado por grandes estrelas que fazem parte dele, como Sebastián Yatra, Ester Expósito, HRVY, New Hope Club, Bárbara de Regil, Lola Indigo, Camila Fernández, Lasso, Público, Isabela Merced, Greeicy, Lali, Luisito Comunica, Sergio Momo, Georgina Amorós, Luciano Pereyra, Cali y el Dandee, Pepe y Teo, Andrés (DVICIO), Calle y Poché, Alejandro Speitzer, Diego Cárdenas, Jorge Anzaldo, Mariah, Denise Rosenthal, Brianda Deyanara e as brasileiras Paula Fernandes e Luísa Sonza, que também participaram do challenge, mandando seus vídeos. Assista ao vídeo:

A campanha #ContigoChallenge continua. Quem quiser participar, basta enviar uma foto usando a hashtag e mostrando que está apoiando a campanha de casa.

Sobre Danna Paola:

Nasceu em 23 de junho de 1995, na Cidade do México e, com apenas 24 anos, posicionou-se como uma das cantores e atrizes mais destacadas dos últimos tempos.

Na música, Danna Paola lançou seu primeiro álbum de estreia, “Mi Globo Azul”, aos seis anos de idade e, a partir de então, não parou de colher sucessos. Sua carreira de atriz começou como protagonista nas novelas “Amy La Niña de la Mochila Azul” e “Atrévete a Soñar”, que a consolidou como favorita do público juvenil. Sua versatilidade a fez participar de dublagens de filmes internacionais como “Toy Story”, “Rapunzel” e “Home”. No cinema mexicano, trabalhou nos filmes “Arráncame la Vida” e “Los Más Sencillo es Complicarlo Todo”. No teatro, Danna Paola atuou em peças como “Anita la Huerfanita”, “Wicked” e “Hoy No Me Puedo Levantar”. Danna foi classificada pela Broadway como um “Orgulho Latino” por seu incrível alcance e habilidade vocal que surpreendeu o público nos Estados Unidos e na América Latina.

Com mais de 20 anos de carreira, a artista é reconhecida internacionalmente por sua participação na renomada série da Netflix “Elite”. A série, que estreou em 1º lugar e é exibida em 190 países, tornou-se uma das produções mais assistidas na história da plataforma, até o presente momento.

Sobre Paula Fernandes:

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, sendo referência dentro do segmento sertanejo, acumulando números importantes e colecionando recordes. São mais de 5,6 milhões de discos vendidos, mais de 15 turnês internacionais e mais de 20 músicas em trilhas de novelas e filmes.

Sobre Luísa Sonza:

É inquestionável o talento e a força que Sonza possui hoje. Depois de tamanho engajamento e consumo ao álbum ‘Pandora” – quase 145 milhões de video streams e mais de 160 milhões de audio streams. Seu mais recente lançamento é o single e o clipe de “Braba”, apresentado em março deste ano, hoje com quase 59 milhões de views.

Inserida na lista “Under 30”, da Forbes, que evidencia pessoas com menos de 30 anos que são destaques em seus ramos de atuação, Luísa anunciou recentemente sua primeira turnê nos Estados Unidos, com três datas já divulgadas, sendo uma delas na Parada LGBT de Nova York, uma das principais do mundo.