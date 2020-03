Daniela Firme lança seu segundo EP solo com show no Clube do Choro dia 14 de março

PUBLICIDADE 

A renomada cantora e compositora Daniela Firme lança seu segundo EP solo, no próximo dia 6 de março, em todas as plataformas digitais. Com quatro músicas inéditas, o EP intitulado “O Tempo e o Pensamento” terá como música de trabalho a canção “Voltando pra Casa”, além das faixas “Dia Nublado” e “Se Você For Capaz”. O show de lançamento acontecerá no dia 14 de março, no Clube do Choro de Brasília, a partir das 21 horas.

Ao falar do seu mais novo projeto, Daniela afirmou estar muito feliz e ansiosa para mostrar as músicas ao público. “Particularmente gosto muito dessas canções e acho que as pessoas também vão se identificar. É um EP bonito, sobre recomeço”, revelou.

E a expectativa é a melhor possível, diz a cantora, lembrando que o seu primeiro EP, “Tudo Certo, Tudo Errado” chegou a um número maior de pessoas do que ela imaginava – mais de 30 mil streams no spotify e 87 mil streams no youtube. “Recebo feedbacks de pessoas que se identificaram com as músicas, que viveram histórias relacionadas à música, e fico feliz demais com isso. Espero que esse segundo EP possa fazer sentido para as pessoas da mesma maneira”, afirmou.

Sobre a música de trabalho, “Voltando pra Casa”, Daniela explica que é uma balada romântica que fala da saudade de um relacionamento que passou. “É uma história autobiográfica mesmo, e acho que o arranjo que conseguimos fazer ficou muito bonito. Acredito ser uma música com a qual as pessoas vão se conectar e gostar de ouvir”, finalizou a cantora.

Os ingressos para o show de lançamento estarão disponíveis na bilheteria digital ou na bilheteria do Clube do Choro, por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

História

Com 20 anos de carreira, Daniela Firme nasceu no Rio de Janeiro e mudou-se para Brasília aos 4 anos de idade, adotando a cidade como sua. Ingressou na música a convite de dois amigos, aos 17 anos. Na época, tinha uma agência de turismo, mas como sempre teve a música como uma grande paixão, resolveu entrar de cabeça nesse mundo.

Depois disso, a cantora e compositora fez seu nome no cenário musical brasiliense. Com uma presença de palco, afinação e extensão vocal única à frente da banda On The Rocks, que passou a se chamar Rock Beats, composta por Bruno Albuquerque na guitarra e violão, Alexandre Macarrão no baixo e Kaká Barros na bateria, fez seu primeiro show foi em 2005, no conhecido Feitiço Mineiro. Seu trabalho é voltado para releituras de clássicos do pop rock nacional e internacional, sendo a banda de pop rock que mais se apresenta na capital, e chega realizar mais de 100 shows por ano, entre Brasília, Goiânia e região.

Com quase 37 anos de idade, que serão completados em 16/03, Daniela já recebeu convites para abrir shows de grandes nomes da música nacional. Entre eles, Paralamas do Sucesso, Humberto Gessinger, Biquini Cavadão e Capital Inicial. E não para por aí, a cantora também já dividiu o palco com Bruno Gouveia (Biquini Cavadão), Digão (Raimundos), Phillippe Seabra (Plebe Rude), Patubatê, e muitos outros artistas.

Lançamentos

Em 2018, Daniela lançou seu primeiro EP autoral, com a música de trabalho “Tudo Certo, Tudo Errado” e outras quatro faixas. O EP já ultrapassou a marca de 40 mil streams no Spotify. A música foi apresentada ao público pela primeira vez em 2016, quando ficou entre as finalistas do programa Brasília Independente, da TV Globo. Ao ouvi-la, a editora de cultura da TV Globo Brasília, Márcia Witczak, afirmou: “Tenho que aplaudir! Com certeza Tudo Certo, Tudo Errado vai ser um sucesso. Voa alto, Dani. O Brasil e o mundo precisam curtir o seu som”. O produtor Rick Bonadio, responsável por lançar grandes nomes da música brasileira, também não poupou elogios, onde publicou um trechinho em sua conta no Instagram.

Ainda no mesmo ano, Daniela Firme fundou o movimento “Made In Brasília” com o objetivo de fortalecer a cena autoral do DF. Com a presença de músicos importantes no cenário local, como Georgia W Alô, Funqquestra, Mariano Júnior, Diogo (Bloco Eduardo e Mônica), Marquinho Vital (Capitão do Cerrado), Renato Azambuja (Surf Sessions) e Paulo Veríssimo (Distintos Filhos), já reúne mais de 100 artistas e bandas numa playlist disponível no Spotify.

Em maio de 2019, lançou o clipe da música “Tudo certo, tudo errado”, o primeiro de sua carreira autoral. Em setembro do mesmo ano, lançou o clipe da música “Menina”, que contou com a participação do cantor e compositor Milton Guedes. Ambos os clipes já acumulam mais de 110 mil visualizações no Youtube. Bruno

Fioravanti, conhecido por dirigir clipes de artistas de projeção nacional como Jota Quest, Capital Inicial, Vanessa da Mata, Ivete Sangalo, entre outros, assinou a direção de ambos.

O ano de 2019 foi importante na carreira de Daniela Firme. Além de sua participação no programa The Four, comandado pela apresentadora Xuxa Meneghel e transmitido em rede nacional pela TV Record, Daniela também foi a escolha do Governo do Distrito Federal para abrir as comemorações do palco principal do 59o Aniversário de Brasília, evento que contou ainda com a participação da artista Anitta. A cantora foi finalista do PPM – Prêmio Profissional da Música 2019, na categoria “melhor cantora” e semifinalista na categoria “melhor intérprete de rock”. Além disso, foi convidada para abrir os shows de Rodrigo Suricato (vocalista do Barão Vermelho) e João Suplicy.

Projetos

Daniela participou também de projetos beneficentes de grande visibilidade, como o Brasília Rosa In Concert, que arrecadou dinheiro suficiente para oferecer mais de 40 próteses mamárias para a Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília – Recomeçar, e o Elas Cantam Roberto, show que envolveu sete cantoras de Brasília – Daniela Firme, Patrícia Rezende, Rosana Brown, Ana Lélia, Carol Melo e Ana Clara Hayley – e a participação especial do maestro de Roberto Carlos, Eduardo Lages, que beneficiou duas entidades do DF – Lar Maria de Nazaré de Samambaia e Lar Bezerra de Menezes na Ceilândia.

Serviço:

Show de Lançamento do segundo EP da Daniela Firme “O Tempo E O Pensamento”

Data: 14/03 (sábado)

Local: Clube do Choro

Horário: 21h

Ingressos: 40 (inteira) e 20 (meia-entrada)

Ingressos pela bilheteria digital ou bilheteria do Clube do Choro