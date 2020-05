Daniel Drexler lança novo clipe

PUBLICIDADE 

Hoje, dia 07 de maio , o artista uruguaio Daniel Drexler lança o clipe de “Cruz del Sur”, novo single de seu novo disco “AIRE”. Ouça aqui . Mais do que um álbum, “AIRE” é um projeto audiovisual. As músicas foram gravadas no Uruguai com a produção musical de Fede Wolf e os vídeos no Brasil, com uma equipe de cinema sob a direção de René Goya (indicado ao Latin Gramy 2018).

“O Cruzeiro do Sul é uma constelação de quatro estrelas principais que são visíveis apenas no hemisfério sul. Seguindo a direção do braço mais extenso da cruz é possível localizar no céu noturno o ponto cardeal sul, de modo que desde tempos imemoráveis o Cruzeiro do Sul tem servido de referência espacial para que os navegadores possam encontrar a direção à noite”, explica Drexler. “‘Cruz del Sur’ é uma música que compus em uma época em que sofria de insônia, em certa medida, e compunha para me ajudar a dormir. Ver o Cruzeiro do Sul em uma noite estrelada sempre me dava uma sensação de tranquilidade, talvez comparável ao que sentiam os navegadores antigos quando essas mesmas quatro estrelas lhes indicavam a direção. Além disso, sempre é bom colocar em perspectiva as coisas que nos angustiam e, ao ver a imensidão do céu, as distâncias estelares, a permanência inalterada do Cruzeiro do Sul, apesar de todos os cataclismos que têm atormentado a humanidade, automaticamente relativizo a gravidade do que pode estar acontecendo comigo”, completa o artista.

Daniel Drexler estava com as passagens compradas para participar da finalização do vídeo no Brasil, mas em função da COVID-19 e fechamento das fronteiras, todo o trabalho de edição e finalização do vídeo foi realizado por videoconferência; Drexler em sua casa, no Uruguai, e a equipe no Brasil.

“A experiência de gravar com René e sua equipe significou a possibilidade de agregar uma nova dimensão emocional à minha música”, afirma o cantor.

Sobre a música, Drexler destaca: “a gravação e o arranjo de ‘Cruz del Sur’ foram feitos buscando estar de acordo com a mensagem da música. Para tanto, foi escolhido um ritmo lento, pausado, com muito espaço entre os elementos e com um plano principal para as vozes, em particular, para o coro que, como uma ‘canção de ninar para adultos’.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“AIRE”, é o recém lançado álbum de Daniel Drexler. Um trabalho audiovisual que tem como novidade o espaço sonoro que atua como protagonista. A produção artística trabalhou na busca pelo protagonismo dos arranjos das vozes e com o minimalismo instrumental.

Daniel Drexler é reconhecido na América Latina como um dos principais compositores de sua geração. Há mais de 20 anos apresenta-se nos principais palcos de música da América Latina e Europa. Lançou sete álbuns e destacou-se com o Prêmio Gardel de la Música (Argentina, 2013), entre outros prêmios nacionais e internacionais. Com um pé em suas raízes regionais e outro no mundo, seu trabalho é um original encontro da música pop com influência de gêneros da bacia do Rio da Prata.

Youtube: https://youtube.com/ danieldrexleroficial

Single no Spotify: https://bit.ly/ DrexlerCruzdelSurSpotify

Mais informações: https://www.mapaprod.com/ danieldrexler

Ficha Técnica

Voz e guitarra elétrica: Daniel Drexler

Vozes: Analía Parada, Camila Ferrari y Fede Wolf

Percussão y guitarra eléctrica: Fede Wolf

Produção Artística: Fede Wolf

Mezcla y mastering: Gonzalo Gutierrez

Selo: Mapa Music

Distribuição digital: Ditto Music

Management: Diego Coiro / Mapa Produtora

Rene Goya Filho: Diretor

Estação Filmes: Produção

Ed Maestri: Assistente De Direçao

Lucas Cunha: Diretor De Fotografia

Lili Machado: Diretora De Produção

Tiago Retamal: Diretor De Arte

Patricia Parenza: Figurinista

Ronaldo Treme: Iluminador

Ed Maestri e Rene Goya Filho: Montagem

Daniel Dode: Finalização

Apoio: Locall, Naymar, Post Frontier e TECNA