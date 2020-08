Dani Calabresa diz que usa vibrador para evitar sinusite

PUBLICIDADE

Durante sua participação no programa “Saia Justa”, do GNT, Dani Calabresa fez uma revelação inusitada na noite da última quinta-feira (13).

“Ganhei meu primeiro vibrador de um preparador vocal que eu fui para ver se estava com um calo nas cordas vocais. Tô sempre doente, com sinusite e, vira e mexe, eu perco a voz. Aí ele falou que tem que beber mais água e fazer exercícios. [Ele me deu] um pequeno vibradorzinho e, todo fofo, falou: ‘Sim, é um vibrador, mas coloca nos seios da face para não ficar catarro e virar sinusite toda gripe que você tiver'”, disse Dani.

Ela ainda arrancou risadas quando disse que depois decidiu experimentar o produto para seu uso original. “Amor, mas eu juro, fui colocando animada, eu quase dei uma esfolada demais, fui entendendo como usar o meu novo amigo. Fiquei animada e comprei um modelo mais moderno, com um silicone mais gostoso, que tem umas sete pontas que vão até a narina e é mais animado”, brincou.

Uma das apresentadoras do programa, Mônica Martelli, disse que também usa o vibrador para uma função parecida com a que Dani usa. “A minha fonoaudióloga também [recomendou o uso]. Na época, eu fiquei rouca fazendo Os Homens São de Marte, a primeira peça. Ela foi com o vibrador para o camarim fazer exercícios [na minha garganta] e isso me salvou, porque a minha filha perguntou: ‘Mamãe, o que é isso?’. [Respondi que era] para massagear as cordas vocais”, relatou.

Astrid Fontenelle, que também é apresentadora do programa, ficou surpresa e disse que nunca soube dessa utilidade do brinquedo erótico.