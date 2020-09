Dança online: referência em Dança Moderna no Brasil, Andrea Raw cria plataforma dedicada à segunda arte

PUBLICIDADE

A pandemia fez muita gente se reinventar. De artistas independentes a nomes conhecidos internacionalmente, todos, sem exceção, se readequaram ao novo momento em que vive o mundo com a Covid-19. Da noite para o dia professores e alunos tiveram que se acostumar e procurar por novas formas de aprender e de ensinar: com aulas online e videoaulas, entre outras ferramentas, os educadores, principalmente, se viram diante de novos desafios. Entre eles a bailarina, professora, coreógrafa e produtora de dança Andrea Raw.

Se a Dança antes da pandemia já vinha enfrentando dificuldades em espaços e até reconhecimentos na valorização de sua importância cultural, imaginem durante este cenário em que o mundo vive? Com o atual modelo de aulas, conferências e eventos, Andrea Raw fundou o que hoje podemos chamar de principal escola virtual cujo foco é a Dança Moderna na América do Sul. Nome logo visto quando se fala do soerguimento das técnicas no Brasil, Raw é uma das mais atuantes seguidoras de Martha Graham, bailarina e coreógrafa estadunidense que revolucionou a história da Dança Moderna mundial.

Do dia 16 de agosto ao dia 06 de setembro deste ano, Andrea Raw poderá ser assistida na Oficina Virtual de Dança Moderna e Alfabetização Corporal para Professores de Dança. O evento gratuito contemplado pelo edital Cultura nas Redes, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, se propõe a oferecer conteúdo técnico específico para professores de Dança, com o objetivo de qualificá-los em um trabalho aprofundado e sério em Dança Moderna com Raw.

Serão oferecidos 4 encontros virtuais de videoconferência, durante 4 domingos, que serão gravados e compartilhados, além de vídeo de reforço do conteúdo ministrado e também disponibilizado na plataforma do Youtube.

“Acredito que o ensino virtual é uma ferramenta incrível de difusão sem fronteiras. Era o veículo que eu vinha buscando há tantos anos para chegar às pessoas. Eu vinha há anos buscando formatos e informações para fazer essa difusão. Eventos, cursos, workshops, Congressos. Estava estudando a estrutura de infoprodutos mas me faltava o principal nesse modelo: como interagir com meus alunos e como assegurar a qualidade do meu trabalho? Interessante é que eu já trabalhava há muito tempo com vídeo conferências, mas não havia feito ainda esta conexão para a dança. Quando se deu a quarentena e ficamos absolutamente impossibilitados de trabalhar, meu futuro tornou-se presente. Imediatamente ficou clara para mim a resposta para a minha busca de tantos anos.” Ressalta a bailarina Andrea Raw.

Reinventar-se

Concebida por Andrea Raw, a Escola Panamericana de Dança Moderna surgiu durante a pandemia com o objetivo de ser acessível ao maior número possível de pessoas, o que já foi alcançado pela bailarina de forma presencial para um público diverso nacional e internacional, oriundo de todas as regiões do Brasil e da América do Sul. Nesse momento em que o Ensino da Dança à distância através das plataformas digitais se estrutura e se fortalece, o lançamento da Escola se faz presente para continuar o propósito de difusão e formação das novas gerações de bailarinos e professores nas técnicas da Dança Moderna mundial, sempre contando com os melhores profissionais do mercado para compor o nosso corpo docente nacional e internacional.

Através do lançamento da plataforma, Raw tem por objetivo a difusão dos conteúdos das várias técnicas de Dança Moderna para o Brasil e a América do Sul, dando prosseguimento ao seu projeto iniciado em 2009, quando voltou de Nova York e começou a produzir workshops internacionais no Brasil. Durante 10 anos de difusão, foram inúmeros congressos, Workshops, Masterclasses e Imersões com profissionais de altíssimo nível e que ajudaram a alavancar a retomada do ensino e estudo das técnicas de Dança Moderna no país.

Pilates para bailarinos, fundamentos de Graham, Limón, e Horton são algumas das aulas disponíveis na plataforma. Os cursos variam de R$140 a R$200 mês. Para se inscrever basta acessar ao endereço da plataforma: https://escoladancamoderna.com.br/.

Sobre Andre Raw:

Desde que passou a fazer parte da rotina da jovem carioca Andrea Raw, em 1983, a dança nunca mais saiu de sua vida. E nem ela do universo da dança. Das primeiras aulas de ballet, aos 5 anos, aos intensos treinos, especializações, experiências internacionais e aprimoramentos teóricos e práticos, foi uma longa jornada – 38 anos de atividades e estudos -, trilhada com muita dedicação e sobretudo, intensa devoção.

Andrea carrega no sangue o dom artístico. Neta do compositor, radialista e produtor David Raw, figura importante no cenário cultural brasileiro da década de 40 até meados dos anos 90, a bailarina, além do talento para atuar, foi se transformando em uma verdadeira cientista da arte do movimento, estudando, desenvolvendo pesquisas e promovendo eventos que se destacam na cena da dança contemporânea atual.

Atuou em diversas companhias e grupos de Dança e graduou-se no Bacharelado em Artes Cênicas pela UNIRIO e em Docência dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior pela UCAM. Começou a lecionar em 1992, destacando-se no ensino da Dança Moderna no Ballet Stagium, em São Paulo, Petite Danse, Escola Marta Bastos e Centro de Movimento Deborah Colker, no Rio e no MMS em Budapeste, na Hungria. Formada pela Martha Graham School em NY/EUA em 2009, foi idealizadora e produtora do I e II Workshops de Técnica e Repertório de Martha Graham no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro em 2009 e 2010, além de Workshops com David Parsons (2010) e Ana Marie Forsythe, da Ailey School (2011 e 2012). Em 2011 iniciou a série “Congresso Brasileiro de Dança Moderna”, que teve 6 edições de 2011 a 2016, sendo 5 delas patrocinadas pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (SMC/RJ). Em 2017 foi nomeada numa cerimônia em Vienna Embaixadora da Dança no Brasil, representando a Agency for Cultural Diplomacy (EUA/Alemanha), além de ter sido agraciada com o Alto Jonio Dance Career Award no FINI Dance Festival, na Itália. Fundadora, Diretora Artística e Coreógrafa da Companhia Dança 3, desde 2012, sediada no Rio de Janeiro.

Foi indicada como melhor Bailarina no I Prêmio Cesgranrio de Dança em 2019 pelo espetáculo “Terra Além Mar”, de sua autoria. Iniciou o ciclo PANAMERICANO do Congresso de Dança Moderna, o “I Congresso Panamericano de Dança Moderna”, que foi realizado no Rio de Janeiro de 19 a 23 de Junho de 2019. Em 2020 produziu uma Imersão para Professores em Técnica de Lester Horton com Bradley Shelver no Rio de Janeiro e faz parte do Corpo Docente da Extensão Universitária em Dança Moderna da Faculdade Angel Vianna.