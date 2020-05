Cristo Redentor ganha máscara contra coronavírus no último domingo

PUBLICIDADE 

Um acessório simples tem ganhado mais e mais rostos pelo país e pelo mundo como forma de combater o alto contágio do novo coronavírus: a máscara de proteção. E neste domingo, 3, no Rio, uma delas cobriu a face do Cristo Redentor, o maior símbolo do Brasil, como forma de amplificar a mensagem #MascaraSalva.

AFP

A ação, assinada pela agência Africa, é parte da iniciativa Todos pela Saúde, uma aliança de especialistas que foi criada com o objetivo de combater a covid-19 e seus efeitos sobre a nossa sociedade, e destaca a importância de todos usarem máscaras quando precisarem sair de casa.