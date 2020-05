“Cotada para a presidência”, Anitta faz convite para Pabllo Vittar: “Você aceitaria ser minha ministra da cultura?”

PUBLICIDADE 

Durante seu programa no canal Multishow, a cantora Anitta brincou e em tom irreverente, cutucou o presidente Jair Bolsonaro.

Após boatos de que ela se candidataria à presidência da República, na noite da última quinta-feira (14), a poderosa brincou revelando que ligou para Pabllo Vittar a pedido de Maurício Meirelles e perguntou se a artista gostaria de assumir o Ministério da Cultura.

“Pabllo, você está ao vivo no Multishow. Eu quero te perguntar… Na verdade, é uma pergunta de Maurício e Daniel. Você aceitaria ser minha ministra da Cultura? Nesse momento é Regina Duarte (secretária de Cultura do atual governo), mas se eu fosse presidente seria você”, perguntou Anitta.



“Acho que eu toparia com toda a certeza, faria a diferença nesse país. Eu abriria novas políticas públicas para os nossos artistas independentes, aula de artes, de cultura… Vamos mudar esse país e jogar na cara da corrupção, menina. Vamos, eu e Anitta!”, respondeu a Vittar.

Anitta aproveitou disparou contra a postura de Bolsonaro: “Fiquem tranquilos que eu não vou fazer churrasco, não vou andar de jet ski”, disse ela, se referindo ao dia que o presidente fez um passeio no Lago Paranoá, em Brasília, em meio à pandemia do novo coronavírus.