Coronavírus: apresentador do Jornal Nacional é internado na UTI

Marcelo Magno, apresentador do Jornal Nacional do Piauí, foi internado na última quarta-feira (18), com coronavírus. O jornalista está em estado grave na UTI de um em hospital em Teresina.

O apresentador teve o caso agravado pelo cansaço e precisou ser intubado, segundo os médicos, parra que o tratamento surtisse efeito mais rapidamente. Na quinta-feira (19), o jornalista testou positivo para o coronavírus.

O caso de Marcelo Magno é grave, mas ele teve uma melhora durante as útimas 24 horas, no momento está estável.

Titular da bancada do Piauí TV 1, da TV Clube, Marcelo saiu do Rio de Janeiro e voltou para Teresina na segunda-feira (9/3), e começou a se queixar dos sintomas de uma gripe dois dias depois.