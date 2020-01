Conheça “Speed Me Up”, a música tema de ‘SONIC – O Filme’

PUBLICIDADE 

A canção foi produzida pela produtora Take A Daytrip (Lil Nas X, Big Sean, YBN Cordae) e chega junto com um incrível material visual em que os quatro rappers são transformados em personagens do videogame Sonic. A letra é embalada por um hip hop tradicional dos anos 80 trazendo nostalgia para entrar no clima do lançamento do filme.

“Speed Me Up” foi supervisionada por Kevin Weaver, Presidente da Atlantic Records West Coast (Produtor da trilha sonora de Aves de Rapina, O Rei do Show, Esquadrão Suicida, Velozes & Furiosos 7, A Culpa é das Estrelas e Velozes & Furiosos 8). Apelidado pela Rolling Stone como o “guru das trilhas sonoras”, Weaver já ganhou um GRAMMY e foi indicado cinco vezes. Ele já produziu inúmeros projetos multi-platina de trilhas sonoras que acumulam mais de dez milhões de álbuns vendidos mundo a fora.

‘SONIC – O Filme’ é uma aventura live-action baseada na franquia mundial de vídeo game da Sega que conta a história do ouriço azul mais famoso do mundo. O longa segue as aventuras de Sonic enquanto ele tenta se adaptar à nova vida na Terra com seu novo melhor amigo humano, o policial Tom Wachowski (James Marsden). Sonic e Tom unem forças para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) capture Sonic e use seus poderes para dominar a humanidade.

Dirigido por Jeff Fowler, escrito por Pat Casey e Josh Miller, e produzido por Tim Miller (Deadpool) e Neal H. Moritz (Velozes e Furiosos), além de Toby Ascher, Toru Nakahara, Takeshi Ito, Hajime Satomi, Haruki Satomi, Masanao Maeda e Nan Morales, o filme traz no elenco Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter e Ben Schwartz, como a voz do Sonic, que no Brasil será dublado por Manolo Rey.

‘SONIC – O Filme’ estreia nos cinemas do Brasil em 13 de fevereiro