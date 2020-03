Conheça o artista brasiliense que fez murais no CasaCor 2019

PUBLICIDADE 

Ezequiel Souza, mais conhecido como SouzaArT, é o artista plástico por trás de duas grandes telas que ficaram expostas no CasaCor 2019, em Brasília. O artista conta sua trajetória e diz que desenha desde criança e foi dessa maneira que se encontrou na arte.

“Acredito que aconteça com muitos artistas quando começam, que uma vontade enorme dentro de você, de ter aquela personagem de desenho ou até mesmo de pessoas que te chamam atenção, a verdade é que a gente quer ter isso em forma de arte, feito da nossa forma, com a nossa marca, assim começa”, relata.

Não só de artes plásticas vive Ezequiel. O artista também é fotógrafo e costuma se arriscar em vídeos. “Embora ser um artista plastico seja a minha profissão, eu trato tanto a fotografia e os videos, como um complemento da minha arte”, explica. Suas artes são publicadas em seu perfil no Instagram que, hoje, conta com 15,6 mil seguidores.

Para ele, uma de suas maiores inspirações são as figuras femininas. “Os olhos, a boca e cabelo simplesmente me encantam. Eu vejo a mulher como uma verdadeira obra de arte, onde eu a desenho e coloco minha mara”, diz o artista. Segundo Ezequiel, não somente mulheres são suas inspirações, mas também ver referências de artistas que conhece, conversar e visitar galeiras sempre o deixam “louco para produzir”.

Seus trabalhos são feitos, geralmente, com tinta acrílica, carvão e grafiti mas, com a chegada do CasaCor, o desafio de produzir uma tela com quase quatro metros e tema de Brasília foi bem maior. “Meu maior desafio se tornou meu maior orgulho, meu trabalho principal e é importante pra mim, já que através dele, as pessoas puderam conhecer meu trabalho”, relembra.

Ezequiel deixa, então, um recado para aqueles que querem seguir a carreira artística. “Não existe uma receita ou dicas que vão funcionar para todos, depende de cada trabalho, depende de cada objetivo, mas o que eu posso deixar de dica principal, tenha um estilo próprio , por que ele quem vai fazer com que as pessoas saibam quem e você, e jamais desista dele”, finaliza.