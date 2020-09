Conheça “Cinema nacional”, nova música e videoclipe de Arthus Fochi

PUBLICIDADE

O projeto Astronauta Singles tem comemorado os 20 anos do tradicional selo fonográfico Astronauta Discos. Após lançar singles de Chico Chico e João Mantuano, Pedra Relógio e outros, o selo continua colocando no mercado novidades e tendências. Desta vez, o projeto lança a faixa “Cinema nacional”, a segunda canção de autoria e com a interpretação do carioca Arthus Fochi, que chega hoje às plataformas digitais.

O videoclipe também já pode ser visto no canal oficial do cantor, na Vevo.

A quarta faixa do projeto Astronauta Singles, idealizado e produzido com direção artística de Leonardo Rivera, foi gravada pelo próprio Arthus no estúdio Cantores Del Mundo e mixada e masterizada por Gui Marques no estúdio Frigideira (Glória/Laranjeiras – RJ).

Nessa canção inédita, Arthus Fochi fala de forma íntima sobre sua relação com a política atual e com os acontecimentos que permeiam a vida política no mundo. “‘Cinema Nacional’ é uma música que conta um pouco de um cansaço, de sempre ler e ouvir notícia ruim. De como o caos vende, de como a tragédia é viciante. Mas também é uma música que fala sobre outras coisas, de alienação, de esperança, de querer o bem, da contradição. Sinto que essa canção acabou adquirindo muitas matizes reflexivas, eu acho que é uma obra com um teor irônico também. Eu gosto de escrever para muitas interpretações. De alguma maneira, ela também é bem íntima. Por exemplo, eu realmente adoro ver séries de histórias medievais”, explicou o autor e intérprete, que também fez o arranjo da obra.