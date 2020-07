Conheça “Cabin Fever”, nova música de Jaden Smith

PUBLICIDADE

Tendo acumulado bilhões de streams nas plataformas digitais, Jaden Smith, que artisticamente assina apenas como Jaden, apresenta a faixa “Cabin Fever”, mais uma música que traz sua assinatura característica e a mistura de ritmos alternativos com o hip-hop. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ CabinFever .

A música foi escrita por Jaden e produzida por BURNS (Lady Gaga, A$AP Rocky, PARTYNEXTDOOR). O cantor falou sobre o lançamento, “‘Cabin Fever’ é minha visão de uma canção de amor em quarentena. Ela foi feita para ser ouvida quando o sol está se pondo para você se sentir bem”.

Em 2019, Jaden apresentou seu segundo álbum “ERYS” (https://umusicbrazil.lnk.to/ ERYS), que traz as colaborações de sua irmã, WILLOW, além de Tyler, the Creator, Trinidad James, ASAP Rocky, Lido e Kid Cudi. O cantor, produtor, ator, curador, filantropo e ícone fashion, é filho do ator e cantor Will Smith e da cantora Jada Smith, além de irmão da também cantora WILLOW.