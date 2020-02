Confira o trailer e cartaz de ‘A Liga de Monstros’ novo filme da Paramount Animation

PUBLICIDADE 

Em 2021 a Paramount Pictures em parceria com a Paramount Animation traz para os cinemas um torneio de luta diferente de tudo o que você já viu, em que os competidores são os lutadores mais gigantes, fortes e espaçosos a pisar no ringue. Em ‘A Liga de Monstros’ (RUMBLE), as criaturas, que existem e podem ser treinadas pelos humanos, competem entre si no Wrestling. A história mostra que a jovem Winnie, seguindo os passos de seu pai, decide trabalhar com o esporte e se tornar uma treinadora profissional, transformando uma criatura inexperiente em um amigo e em um grande lutador.

‘A Liga de Monstros’ tem estreia prevista para Janeiro de 2021

Sinopse: Em um mundo onde Wrestling de monstros é um esporte popular e monstros são super atletas, a adolescente Winnie segue os passos de seu pai e se torna treinadora de uma adorável criatura para torná-la um campeão.

A LIGA DE MONSTROS

(RUMBLE)

Direção

Hamish Grieve

Produção

Brad Booker e Mark Bakshi

Produção Executiva

Jeff Fierson, Susan Levison, Richard Lowell, Steve O’Brien, Chuck Peil, Frank Smith, Naia Cucukov

Vozes (versão original)

Will Arnett, Terry Crews, Geraldine Viswanathan, Joe “Roman Reigns” Anoa’i, Tony Danza, Becky Lynch, Susan Kelechi Watson, Stephen A. Smith, Jimmy Tatro, Ben Schwartz e Michael Buffer

Sobre a Paramount Pictures Corporation

A Paramount Pictures Corporation (PPC), uma importante produtora e distribuidora global de entretenimento filmado, é uma unidade da ViacomCbs, casa de marcas globais famosas que criam emocionantes programas de televisão, filmes de longa-metragem, conteúdo de curta metragem, apps, jogos, produtos de consumo, experiências nas mídias sociais e outros conteúdos de entretenimento para as audiências de mais de 180 países.