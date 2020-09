Confira o resumo das premiações do MTV MIAW 2020

PUBLICIDADE

As premiações brasileiras voltaram com tudo. Nesta quinta-feira, 24, a terceira edição do MTV MIAW foi apresentada pelas amigas Bruna Marquezine e Manu Gavassi. As BFFs abriram a edição com música cheia de humor e arrasaram nas trocas dos vários looks.

E afinal, os twitteiros gostaram ou não? rsss Vem rever a abertura INCRÍVEL do #MTVMIAW2020 com as nossas hosts @brumarquezine e @manugavassi ✨👯‍♀️ @MTVMiawBrasil pic.twitter.com/WmxkPDBMDg — MTV BRASIL (@MTVBrasil) September 25, 2020

Falando em Manu Gavassi, a Ex BBB apresentou uma versão acústica de “Deve ser horrível dormir sem mim”, ao lado de Gloria Groove e Lucas Silveira. Manu também recebeu o prêmio mais importante da noite “Ícone MIAW”, pelas mãos de Sasha Meneghel e Bruna Marquezine, que ganhou o prêmio em 2019. “Que liberdade ser aceita sem fazer esforço”, disse Manu que se emocionou ao receber o prêmio. O Ícone também ganhou troféu de “Clipão da P#rr@” pela música “Áudio de desculpas”.

Confira a performance de “Deve ser horrível dormir sem mim”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Premiações

Luísa Sonza abre as premiações com performance tripla. Sonza cantou seu hit solo “Braba”, junto de MC Zaac a rainha dançou ao som de “Toma”, e encerrou sua apresentação cantando “Flores”, ao lado do namorado Vitão.

A BRABA FOI COM TUDO! Confira a performance de "BRABA" no palco do #PremiosMTVMiaw @luisasonza pic.twitter.com/VrztcRls2W — QG Sonzers | TOMA 🔥💜 (@QGsonzers) September 25, 2020

A cantora concorreu nas seguintes categorias: “Artista Musical”; “Feat Nacional”, por “Flores” com Vitão; “Hino do Ano”, com o hit “Braba” e “Live das Lives”.

Luísa Sonza foi a primeira a se apresentar no #MTVMIAW2020 ! Cantou os hits “Braba", "Toma" , com MC Zaac, e "Flores", com Vitão!pic.twitter.com/9fTk7rdhdT — Clip Pop (@ClipPop_) September 25, 2020

Bateu até saudade do carnaval quando a musa Pablo Vittar cantou o hit “Amor de Que”, com direito a coreografia e dançando pelos seus vocais. Pablo recebeu o prêmio de “Hino do ano” e concorreu em mais duas categorias na noite. A de “Ícone MIAW”, o prêmio mais importante, e “Clipão da P#rr@”, também por “Amor de que”.

Confira a performance:

Com vocais impecáveis, Pabllo Vittar fechou o #MTVMiaw2020 com a performance do hino do ano 'Amor de Que'.pic.twitter.com/HqkBYE4S0s — PAN (@forumpandlr) September 25, 2020

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Anitta também se destacou na noite ao ganhar os prêmios “Artista do ano” e “Feat Nacional” por “Combatchy”. A patroa fez uma das mais elogiadas apresentações direto do forte de São Marcelo, em Salvador, apresentando seu novo lançamento “Me Gusta”, parceria com Cardy B e Myke Towers.

Confira a performance:

Outras premiadas da noite foram Boca Rosa, que levou o troféu de “Live pra tudo” por seu programa Boca a Boca e “Pet influencer” pela gatinha Lua, e Lady Gaga que mandou um vídeo para seu fãs após vencer o “Hit Global” por “Rain on me”.

Confira:

Eu tô muito Little Monster comemorando esse gato na mão da @ladygaga! #MTVMiaw2020 pic.twitter.com/1FwRznN9D9 — MTV BRASIL (@MTVBrasil) September 25, 2020 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ludmilla também esteve no palco da MTV cantando “Amor difícil”, do álbum de pagode lançado em abril. Lud também cantou “Invocada”, parceria com Léo Santana e “Verdinha”.

Confira a performance:

Agnes e Luan Santana se juntaram para cantar “Asas”, que foi indicado a categoria de “Hino de Karaokê em Casa”, mas quem levou o prêmio foi Marília Mendonça com “Supera”.

E para quem gosta de rebolar muito o MTV trouxe muito funk com Pocah, Tati zaqui e Pedro Sampaio reunidos em uma apresentação só. O trio colocou todo mundo para dançar ao som de “Depois da quarentena”, “Surtada” e “Sentadão”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MTV Transforma MIAW

Esse ano a novidade foi a categoria “Transforma MIAW” , representado pelo troféu Gato Branco, para homenagear projetos que impactam o mundo em que vivemos.

O “Trasforma MIAW Violência Contra Mulher” ficou com a ativista social Amanda Ferreira pelo seu trabalho na área de proteção das mulheres. Já o “Transforma MIAW Direitos LGBTQIA+”, foi para a Linn da Quebrada.

A INCRÍVEL @LINNDAQUEBRADA é a homenageada da categoria Transforma MIAW Todes Juntes #MTVMIAW2020 pic.twitter.com/6MV8h7wJyP — MTV MIAW Brasil (@MTVMiawBrasil) September 25, 2020

O “Transforma MIAW Ação Antirracismo” foi apresentado depois de um show impactante do Djonga para o compositor Noca da Portela, de 87 anos.

Homenagem merecidíssima a Noca da Portela com o prêmio Transforma MIAW Vidas Pretas Importam! Salve! #MTVMIAW2020 pic.twitter.com/TJz6zY8M7c — MTV MIAW Brasil (@MTVMiawBrasil) September 25, 2020

“Parem de nos matar”, Djonga se apresentou no palco da MTV entregando uma forte mensagem contra o racismo. O Rapper apresentou “Oto Patamá”, “O cara de Óculos” e “Olho do Tigre”. Na apresentação de Djonga seus dançarinos negros assumiram o trono.

Confira a performance: