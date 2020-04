Conferência Viver de Eventos ganha formato online em 2020

PUBLICIDADE 

A pandemia do novo coronavírus trouxe uma onda de cancelamentos de eventos culturais e corporativos para evitar as aglomerações. Na contramão do que vem acontecendo, a Conferência Viver de Eventos antecipa a edição de 2020, em formato 100% virtual. “O online nos proporcionou a participação de mais conferencistas internacionais, que não estavam previstos para o formato presencial, como Sharon Larson (Estados Unidos), Olivier Roland (França), Ricardo Teixeira (Portugal) e Kamelia Britton(Estados Unidos) e os cerimonialistas de luxo Matthew Oliver (Inglaterra) e Hannah Matthews (Dubai)”, é o que conta a organizadora da Conferência Viver de Eventos, Kesia Klava.

O encontro que aconteceria apenas em junho, será realizado entre os dias 11 e 15 de maio. O foco da conferência, neste ano, é ajudar os empreendedores do setor, neste momento de crise mediada pelo novo coronavírus. Serão apresentadas estratégias práticas e rápidas para superá-la; táticas de posicionamento online para continuar fechando contratos; maneiras de alavancar o trabalho com eventos, bem como de construir uma estratégia de marketing digital. As inscrições podem ser feitas pelo site . A participação no primeiro dia do evento é gratuita, como forma de alcançar o máximo de pessoas com as soluções que o evento trará através de seu conteúdo.

Palestrantes

A Conferência Viver de Eventos é o maior e um dos principais encontros do Brasil, no marketing e desenvolvimento pessoal, para o mercado de eventos. A edição 2020 terá palestrantes nacionais e internacionais, com um vasto currículo na área de marketing, aliados às ferramentas digitais.

A equipe nacional conta com os nomes de: Leandro Aguiri, um dos maiores lançadores da atualidade no mercado digital, com mais de 100 lançamentos na bagagem; Leandro Ladeira, um dos grandes produtores da atualidade e diretor da agência por trás de grandes nomes como Catia Damasceno; João Bogado, que é consultor, roteirista e copywriter, ja tendo mais de 50 milhões de faturamento em projetos com sua assinatura, a exemplo da famosa Empiricus; Vanessa Aires, idealizadora do Programa Fábrica de Vendas, escritora do livro “Detox Financeiro – Construa um Futuro Melhor”, Kenia Gama, do Mulheres Brilhantes, entre outros conferencistas.

O elenco internacional tem nomes renomados na área de marketing pessoal, como Olivier Roland, empreendedor e responsável pelo projeto “Empreender com Liberdade”, em Dubai; Ricardo Teixeira, um dos maiores experts de Marketing Digital de Portugal; Kamelia Britton, business coach, e até um Brasileiro, Fabio Soares, que tem dupla nacionalidade, residindo nos Estados Unidos há 25 anos e que tem acumulado premiações com sua agência que atende excluivamente o mercado norte americano, além de outros nomes do mercado de eventos de luxo fora do Brasil como o americano Eddie Zaratsian, o cerimonialista internacional Matthew Oliver, que é da Inglaterra, mas viaja o mundo organizando Destination Weddings, e a cerimonialista de luxo em Dubai, da empresa Couture Events World Wide, Hannah Matthews.

A Conferência ainda conta com um terceiro bloco de participações especiais intitulado “O Mercado de Mãos Dadas”, com grandes especialistas da produção de eventos como Fabiano Niederauer, criador da revista “Inesquecível Casamento”, Patrícia Esteves, Treinadora de cerimonialistas em todo o Brasil e o Ricardo Maia, o cabeleireiro e maquiador carioca, queridinho das Noivas Brasilienses e de celebridades da TV brasileira, Ricardo Maia.

Ingressos

Os ingressos são vendidos nas modalidades Free – grátis no primeiro dia. Os ingressos pagos começam com um desconto de 70%. O Ingresso Silver sai por R$269, o Gold, R$573 e o Black, R$878. Formas de pagamento e outras informações sobre o evento, palestrantes e conteúdo, acesse o site e saiba mais.

Serviço: Conferência Viver de Eventos ganha formato online em 2020

Data: 11 a 15 de maio

Informações e inscrições: https://bit.ly/2RQlilh