Conexão JBr – Brasília Drive Show 9, 10 e 11 de outubro 2020

O penúltimo final de semana do Brasília Drive Show marcou a despedida do grupo Di Propósito dos palcos candangos até o ano que vem. A banda sai em turnê nacional e retorna em abril de 2021 para o Samba Prime. A sexta-feira foi o dia do rock agitar a capital com a banda Rock Beats e os Paralamas dos Sucessos, e domingo a pisadinha tomou conta e fez todo mundo dançar com o forró do Saia Rodada que na voz de Raí botou pra quebrar. Confere ai como foi: