Conexão JBr. – VIVA BSB – 09 de Fevereiro de 2020

E chegou ao fim mais uma edição do Viva Bsb. Vários artistas passaram por lá e o ponto forte desse fim de semana foi o baiano Léo Santana. O baile da santinha versão Brasília pegou fogo e a mistura de pagode baiano com swingera fez com que todo mundo caísse na dança.

Fica ligado em como foi o evento: