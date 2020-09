Conexão JBr. – Quinta Sertaneja com Makena

PUBLICIDADE

Um projeto guiado pela voz marcante da cantora e compositora Makena, a Quinta Sertaneja tem tudo para fazer o maior sucesso. As apresentações acontecem todas as quintas-feiras com participação de artistas locais. Dessa vez Makena chamou Leon Correia e Lilian Kimi para dividir o palco. A novidade dessa Live, foi o anuncio das músicas de trabalho em primeira mão e o lançamento nas plataformas digitais que acontecem amanha (17). O resumo do que foi o show você confere agora e a live na íntegra você pode assistir do canal do Youtube da cantora.