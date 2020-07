Conexão JBr. – Live de Boteco – Los Amigos (melhores momentos)

PUBLICIDADE

Um projeto diferenciado que reúne 5 amigos para cantar os maiores sucessos da música Sertaneja. O grupo composto por @alanmoraisoficial, @icaroiep, @paulinhocesumiu, @jeffersonlemoss e @victorvianaoficial formam o Los Amigos. A live da vez do projeto Live de Boteco, contou mais uma vez com a apresentação de @rodrigodaer, que é ator, humorista e também tem correndo nas veias o talento para se comunicar. O resumo do que foi essa noite você confere aqui e agora:

