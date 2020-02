Conexão JBr. – LEON CORREIA – 02 Fevereiro 2020

PUBLICIDADE 

Leon Correia é a nova sensação do sertanejo e promete sacudir tudo aos domingos no Empório Santo Antônio que fica no Pier 21. O show começa perto das 22 horas mas o esquenta começa cedo e ja sabe né? Corre que o projeto começou e é todo domingo.

Se liga como foi o primeiro fim de semana;