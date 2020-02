Conexão JBr. – Gravação DVD Di Propósito

PUBLICIDADE 

Uma noite mais que especial para os brasilienses do grupo Di Propósito. A gravação do DVD “O que Rolar Rolou” trouxe regravações de sucessos e algumas participações como os meninos do Menos é Mais, Suel, Vitinho e Wilian e Marlon. O evento foi realizado no Garden Hall, localizado no setor de hotéis tour norte.

Em entrevista, o vocalista Kaique conta que o hit do momento é Love no Cafofo, música que conta até com a dancinha especial do percussionista Acerola. O grupo se sente muito realizado em poder gravar esse Dvd com tantas participações que são referência no cenário candango.

Confere ai como foi a gravação e a entrevista na integra: