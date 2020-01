Conexão JBr. – FUNN SUMMER – 26 de Janeiro de 2020

PUBLICIDADE 

Domingo é dia de que? No Funn Summer Camp é dia de rock bebê. Apesar do show marcante de Armandinho, o público compareceu à caráter para os shows de Pitty e Scalene, que tremeram a estrutura do festival com timbres de guitarra e graves pesados dos contrabaixos. A chuva que parecia atrapalhar os planos de quem queria curtir o festival, deu uma trégua e o público conseguiu marcar presença.

Quer saber como foi? Assiste ai: