Conexão JBr. – FUNN SUMMER – 01 Fevereiro 2020

PUBLICIDADE 

E o pagode segue firme no fim de semana que teve Turma do Pagode e Tomate trazendo também um pouco do carnaval de salvador para Brasília. Em 2020 a Turma do Pagode completa 20 anos e para os fãs, podem aguardar que novidades virão. Tomate, claro com o estilo irreverente mostrou que a capital também curte o tradicional axé baiano.

Ficou curioso? Confere ai como foi: