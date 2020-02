Conexão JBr. – Entrevista Thiago Freesoom

PUBLICIDADE 

O músico Thiago Freesoom passou pelos estúdios do Jornal de Brasília e bateu um papo contando o que tem de novidades vindo por ai. Thiago também falou dos próximos projetos e como será o carnaval 2020. Dentre as novidades, falou do canal no YouTube onde o cantor hospeda os clipes, Inclusive convidou a todos para curtir o mais recente, que foi gravado na esplanada dos ministérios.

Quer ver como foi na íntegra esse bate papo? Confere aí: