Conexão JBr. – Brasília Drive Show 28, 29 e 30 de Agosto

Um dos principais eventos de Drive In da cidade teve a terceira semana bastante movimentada. Os brasilienses curtiram os shows da banda Queen Experience que faz um tributo aos ingleses, no sábado o pagode e o romantismo tomou conta com Dilsinho e domingo o momento foi mais para dar boas risadas com o comediante Matheus Ceará. Lembrando que as atrações infantis também ocorrem na parte da tarde, confira a programação.

Com o repertório clássico, a banda que faz jus ao nome, Queen, relembrou sucessos tocados na ultima vez da formação original ao Brasil, quando vieram ao Festival Rock’in Rio de 1985. A banda que tem características bem próximas como o figurino embalou o coro de centenas de carros que ali estavam.

O sábado trouxe a emoção das letras do pagode mais romântico com o Lançamento do DVD Open House do cantor Dilsinho. O artista passou também por canções conhecidas como “Eu e você” da cantora Ana Carolina, e destacou algumas parcerias que tem feito, como é o caso da cantora Luiza Sonza. O integrantes do grupo Menos é Mais, que estavam presentes, puderam dar uma breve noção de como será o show deles no festival. Dilsinho dividiu o palco com Duzão (vocalista do Menos é Mais) e destacou, “Prepara que esse ano é deles”, referindo ao sucesso que o grupo tem feito.

O final de semana não poderia terminar de maneira mais leve do que compartilhando boas risadas. Essa foi a intenção do comediante Matheus Ceará. Ele que participou de vários programas de humor como “A praça é nossa”, “Pânico na Band” entre outros mais, arrancou boas gargalhadas de quem estava por lá. Dentro do repertório de piadas, Ceará tem um quadro que se chama “Você pede e eu conto”, onde ele pede um tema a platéia e se desenrola no palco contando a piada. O show durou cerca de 1h e 20 min e então fechou o terceiro final de semana de programações no Brasília Drive Show.