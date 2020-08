Conexão JBr – Brasília Drive Show 21 de Agosto

PUBLICIDADE

O segundo final de semana do Brasília Drive Show ficou marcado pelo romantismo do grupo Roupa Nova, que cantou sucessos que passaram pela carreira de mais de 40 anos de estrada. Como já era esperado, o público encheu a voz para cantar os maiores hits como “Whisky a Go Go”, “Dona” entre outros mais. O Jornal de Brasília que sempre marca presença nos melhores eventos da cidade não ia perder mais essa. Confere ai como foram os melhores momentos.