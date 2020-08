Conexão JBr – Brasília Drive Show 14, 15 e 16 de Agosto

PUBLICIDADE

O primeiro final de semana do Brasília Drive Show contou com o rock do Capital Inicial, o pagode do Sorriso Maroto e fechou com chave de ouro com a companhia de comédia Os Melhores do Mundo. A peça apresentada no domingo foi Hermanoteu na Terra de Godah. Com o novo formato de entretenimento, o público começou a sentir como serão as próximas semanas de festival. Se por acaso e infelizmente você não pôde comparecer, nós trazemos um pouco do que rolou por lá. confere ai: