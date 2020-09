Conexão JBr. – Brasília Drive Show 12 de setembro 2020

PUBLICIDADE

O conexão dessa semana vem com um toque sertanejo na veia. O show da vez ficou por conta das irmãs Maiara e Maraisa que souberam agitar o público e mesmo com o distanciamento conseguiram guiar a festa para o melhor. A dupla que tem sucessos como “10%” , “Libera ela” entre outros mais fizeram os brasilienses mais felizes no último sábado no Brasília Drive Show que acontece lá no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília