Conexão JBr. Entrevista com Audax

O apresentador do Conexão JBr, Paulinho recebeu o trio de pop eletrônico Audax, formado por três irmãos – os gêmeos André (vocal) e Pedro (guitarra) e o caçula João (baixo) para um bate papo virtual. É isso mesmo, eles assumem instrumentos mas fazem música eletrônica, pois nasceram como uma banda de pop rock há 10 anos e evoluíram na sonoridade até chegar ao melhor dos dois mundos. Os três assumem também as pick ups, compõem e produzem o próprio material.

O projeto começa profissionalmente dentro da música eletrônica em 2014. No inicio eram o Pedro e André e futuramente entra João nessa pegada eletrônica. As inspirações passam de Avicci, David Guetta e Fatboy Slim entre outras. De acordo com o trio, eles enxergam o cenário brasileiro como bastante evolutivo.

A quarentena para o Audax tem sido produtivo por conta do tempo que agora temos nos finais de semana e isso serviu para dar inicio a alguns projetos que estavam guardados. Para eles, o isolamento ajuda no lado profissional mas a saudade aperta quando o assunto é o calor do público.

” A gente sabe que o nosso mercado será o último a voltar, mas aqui em casa a gente tem um bom estúdio e dá pra ajudar”

Quando o assunto é “Live” a conversa fica boa. Experimentos e liberdade são os pontos altos da quarentena, uma vez que a escolha do repertório fica livre sem a pressão da pista.

Ficou interessado no assunto? Confere ai a entrevista na integra.