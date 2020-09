Conectando o reggae com a música eletrônica, DJ Benbek lança remix de sucesso do Planta e Raiz

PUBLICIDADE

No dia de hoje, 04 de Setembro, o DJ e Produtor paulista Benbek lançou oficialmente nas plataformas digitais seu remix da música “Fruto da Semente”, sucesso em 2019 por meio da banda de reggae Planta & Raiz com participação do cantor Fábio Brazza.

A track agora ganha espaço entre os amantes de música eletrônica, com uma nova roupagem mais dançante e adaptada para os frequentadores desse tipo de evento. A ideia para criação do remix partiu do próprio Benbek, e por conta do sucesso da faixa nas festas eletrônicas em São Paulo, acabou chegando até Zeider, vocalista da banda, que imediatamente aceitou a ideia com muita empolgação: “O remix veio até mim pelo meu produtor, e assim que o ouvi, bateu em mim de uma forma bem positiva. Já imaginei a galera agitando na pista”, revela o artista.



A música “Fruto da Semente” da banda Planta & Raiz com participação de Fábio Brazza foi lançada em 2019

A união e convergência dos estilos e filosofias demonstra uma integração cada vez mais intensa da música eletrônica com o reggae, e para Zeider essa conexão tem explicação: “Acho que essa relação vem pelo estilo de vida e ideais da galera como um todo, que cada vez mais busca não só diversão em si, mas o encontro com as coisas espirituais e consigo mesma, através da música e do contato com a natureza. E o reggae é um estilo que traz muito essa vibe, assim como o psytrance e o ambiente das festas eletrônicas. Com certeza é possível a interação já que o reggae é influência e se encaixa bem em todos os estilos musicais” esclarece o cantor.

Daniel Charleaux Xavier, a mente por trás do projeto Benbek, nasceu em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Deu início à sua carreira em 2018, atualmente faz parte da R3AL Agency e é uma das grandes promessas da música eletrônica nacional, mesclando referências e elementos do pop e outros estilos ao psytrance.



Criador do remix oficial, Benbek é um dos novos talentos da cena psytrance nacional

Para Daniel, a ideia por trás do remix da “Fruto da Semente” é valorizar a letra da música, vocais e melodias originais, mas principalmente levar a mensagem de paz e amor para o público, tanto para os que curtem música eletrônica, reggae e outros estilos. “Como diz o refrão da música: só o amor pode nos salvar! E isso se aplica em praticamente tudo na minha vida. Espero transmitir essa positividade para o público, que tanto precisa de incentivo e esperança para seguir em frente neste momento tão difícil. Que esse seja o nosso mantra para uma existência com mais paz, amor, união e respeito.“, conclui o DJ.

