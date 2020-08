Concurso “Sua música na TV” dá a chance de ter sua música produzida e ser trilha sonora de nova minissérie

PUBLICIDADE

Com o objetivo de incentivar a produção musical e descobrir novos talentos a Claudinei Assis Produções acaba de fazer uma parceria inédita com o produtor musical Pedro Canaan e estão realizando concurso para descobrir novos compositores. O concurso irá selecionar uma música para entrar na trilha da nova minissérie “Justine”.

A música vencedora será totalmente produzida, gravada, mixada e masterizada por Pedro Canaan em São Paulo e fará parte da trilha da nova minissérie ser exibida no SBT interior – Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto e canal do youtube da emissora, com previsão de estreia para o dia 02 de outubro de 2020, além de ser divulgada nas principais plataformas digitais e nos principais veículos destinados à música.

Os competidores deverão enviar áudio ou vídeo com composições próprias e inéditas de qualquer gênero musical. A seleção será feita pelo produtor Pedro Canaan e pelo diretor da minissérie Claudinei Assis, e o vencedor será divulgado no dia 10 de setembro.

“Queremos composições inéditas, não importa o seu estilo, não importa o número de seguidores que você tem, vamos valorizar a diversidade, a criatividade. Todas as músicas serão ouvidas com muita atenção, todos terão uma chance!”, diz Pedro.

Será permitida qualquer formatação: cantor solo, dupla, banda ou grupo.

“Não tem necessidade da música estar pronta. Precisarei apenas da letra e melodia, o resto cuido aqui! Chegou a hora de você tirar seu projeto da gaveta!”, incentiva Pedro Canaan

Não há nenhum custo para participar do concurso, porém as gravações serão feitas em São Paulo (capital), sendo as despesas deste deslocamento e hospedagem, caso haja necessidade, por conta do participante.

Sobre a minissérie “Justine”

“Justine” é uma minissérie com roteiro e direção de Claudinei Assis. Livremente baseada na obra francesa “Justine ou Les Malheurs de la vertu” ( Justine ou Os Infortúnios da Virtude) escrita por Marquês de Sade de 1791. “Um autor que por si só chama a atenção devido a sua obra densa e pouco adaptada sobretudo no Brasil”, diz Claudinei.

A minissérie terá 10 capítulos e irá ao ar uma vez por semana, de sexta para sábado de madrugada, estreando no dia 02 de outubro.

Esse concurso será uma excelente oportunidade para os artistas e compositores do Brasil inteiro terem uma vitrine para exibir a sua criação. “Ter seu trabalho divulgado na televisão tem um impacto muito mais forte, pois a TV tem um filtro maior. O conteúdo é mais selecionado, existe um crivo, não é qualquer trabalho que vai ser inserido ali”, ressalta Claudinei Assis.

As inscrições e envio das músicas vão até o dia 07 de setembro às 23h59 (horário de Brasília) e a divulgação do vencedor será no dia 10 de setembro – nas redes sociais do Claudinei Assis e do Pedro Canaan e também por email.

Para participar e enviar sua música, basta acessar o link: www.pedrocanaan.com/concurso

