Complexo Gastronômico de Águas Claras e Sudoeste passam a atender somente por delivery e drive thru

A partir desta quarta-feira (18/3), o Complexo Gastronômico de Águas Claras e do Sudoeste, comandados pela chef Lídia Nasser, estarão fechados, por tempo indeterminado, atendendo exclusivamente por delivery e drive thru, das 12h às 23h. A medida foi tomada em respeito à saúde dos clientes e colaboradores das casas, devido ao avanço do coronavírus na cidade.

Os restaurantes Empório Árabe, Dolce Far Niente, MaYuu Sushi, Dólar Furado Burger e Delicatus Confeitaria oferecem, ainda, 25% de desconto em todo o cardápio no drive thru, exceto sucos. A carta de vinhos também está inclusa nessa promoção.

Drive thru

O serviço de drive thru, disponível somente em Águas Claras, oferece retirada de pedidos nos restaurantes. Para isso, é só telefonar, com antecedência mínima de 25 minutos, para o número (61) 3451-4750. Depois, é preciso checar a disponibilidade do produto desejado, informar o nome, telefone para contato, modelo e placa do carro no qual você estará. Também é importante dizer a forma de pagamento e se necessita de troco.

Delivery

Em Águas Claras, o pedido pode ser realizado pelo WhatsApp das casas (61) 99239-3049. O serviço de entrega das unidades atende as seguintes regiões: Águas Claras (toda a cidade); Park Way próximo a Águas Claras, da quadra 1 à 5; Taguatinga Norte (da QNA à QNF); Taguatinga Sul (da QSA à QSE); Areal, da quadra 1 à 5; Guará 1 e 2, até a QE 38; Lúcio Costa e Super Quadra Brasília (SQB).

Já no Sudoeste, o pedido pode ser feito pelos números (61) 99239-3049 (WhatsApp) ou (61) 3363-3101. O delivery atende no Sudoeste, Octogonal, Setor Militar Urbano, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, Asa Sul, Asa Norte, SAAN, SAI, SGCV, Setor Policial Sul e Noroeste.

A taxa de entrega estará com valor reduzido, de R$ 4 a R$ 10, de acordo com a região.

COMPLEXO GASTRONÔMICO – Águas Claras e Sudoeste

Águas Claras

Delivery: (61) 99239-3049 (WhatsApp);

Drive thru: (61) 3451-4750.

Avenida das Castanheiras, 1060, Edifício Vila Mall, Águas Claras.

Disponíveis das 12h às 23h.

Sudoeste

Delivery – (61) 99239-3049 (WhatsApp) ou (61) 3363-3101.

CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília;

Disponível das 12h às 23h.