Complexo Cultural Samambaia com atividades online

O Complexo Cultural Samambaia não para. O Projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia agora é Online. Serão oficinas e cursos, saraus com música e poesia, bate papos e espetáculos, tudo para curtir sem sair de casa. É só acompanhar as redes sociais do Complexo Cultural Samambaia, acessar o conteúdo do seu interesse e aproveitar, seja para se divertir, seja para se informar. O Imaginário Cultural e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa dão continuidade às atividades e convidam o público a participar e se divertir. As atividades acontecerão de julho a setembro de 2020.

Atividades:



Julho

– Webnário

– Dança de salão

– Sarau

– Grafite

Agosto

Papo de Garagem

Hip hop

Balé

Sarau

Vamos ao teatro?

Mangá

Lumino Técnica

Ateliê musical

Setembro

Teatro para o ENEM

Papo de Garagem

Vamos ao teatro?

Quem conta um conto

Complexo Cultural Samambaia

Criada no final da década de 80, Samambaia inaugurou seu mais novo espaço cultural em dezembro de 2018. Construído em uma área de quatro mil metros quadrados, com área total de terreno de aproximadamente 14 mil metros quadrados, o Complexo Cultural Samambaia, localizado no Centro Urbano da cidade, conta com o cine/teatro Verônica Moreno, espaço para a biblioteca de artes, cinco salas de oficinas e um galpão multiuso.

A construção do Complexo foi articulada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e Administração Regional de Samambaia, em parceria com a Companhia Urbanizadora Nova Capital (Novacap), e investimento de R$ 4,8 milhões do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal. Sua arquitetura moderna, multifuncional e sustentável faz do Complexo Cultural Samambaia um grande palco para diversas linguagens artísticas, e traz um impacto positivo no segmento da economia criativa e na qualidade de vida da comunidade.

SERVIÇO

Projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia Online

Quando? de julho a setembro de 2020

Onde? Redes Sociais do Complexo Cultural Samambaia

https://www.instagram.com/complexosamambaia/

https://www.facebook.com/complexosamambaia/

Gratuito

