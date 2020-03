Comic Comedy chega a Brasília

PUBLICIDADE 

Brasília, março de 2020 – De Ryu a Kratos, de Goku a Pikachu, de D&D a PS4, de Jedi a Vingadores, não há limites para dois humoristas apaixonados pela cultura nerd: Lucas Moll e André Santi. No palco do Teatro Brasília Shopping, dia 15 de março, às 19h, a dupla vai não só explorar temas como quadrinhos, games, filmes, tecnologia, literatura, séries, como interagir com o público por meio de piadas e debates de forma divertida, com as novidades mais quentes deste universo. A classificação indicativa é 14 anos.

Enquanto os humoristas conduzem o show, um ilustrador, previamente convidado, registra tudo o que acontece por meio de desenhos em arte única, 1/1. O intuito dessa atividade simultânea é valorizar esses profissionais tão importantes para a propagação da cultura nerd e eternizar essa experiência em forma de arte. Ao final do espetáculo, a arte será leiloada para o público.

Com direção de Lucas Moll e André Santi, que também produzem o espetáculo, Comic Comedy resgata os nerds que viviam oprimidos num ambiente hostil e perigoso, onde eram ridicularizados nos recreios e excluídos dos jogos de “verdade e consequência”. Todas as dificuldades ajudaram a moldá-los para serem atualmente o topo da cadeia alimentar e os seres mais transantes da galáxia!

Lucas Moll – Nascido e criado em Brasília, começou a sua carreira em 2003. Ator, humorista, improvisador e roteirista, fundou em 2005 a Cia. de Comédia Setebelos. No cinema atuou em 14 curtas e 2 longas. Nas tirinhas/quadrinho escreveu e publicou em parceria com Gus Micheski, tirinhas semanais no Omelete. Em 2018 mudou-se para São Paulo para tocar projetos ligados ao humor em empresas, eventos de tecnologia e StartUps. Em 2019 criou e apresentou o programa humorístico Clique Beite, também no site Omelete.

André Santi – Comediante stand up, youtuber, ator e músico. Hoje se destaca como um dos principais comediantes de Stand Up Comedy do circuito nacional e produz conteúdo na internet semanalmente. Com vídeos de diferentes estilos André possui mais de 50 milhões de visualizações em seu canal do YouTube e página do Facebook. Começou sua carreira com teatro e música em meados de 2002 e desde 2009 se dedica única e exclusivamente à comédia. Em 2016 ele gravou e lançou o DVD “André Santi Ao Vivo No Japão”. Em 2018 foi o primeiro brasileiro a fazer show de stand up comedy na Nova Zelândia e um dos poucos a fazer shows na Austrália. Foi entrevistado no programa “The Noite com Danilo Gentili” e desde 2012 está presente nas temporadas de stand up comedy do Comedy Central Brasil.

PROGRAME-SE:

COMIC Comedy

Local: Teatro Brasília Shopping

Data: 15 de março, domingo, às 19h

Ingressos: R$50 inteira e R$25 meia

Venda antecipada: https://bit.ly/2TOGEzS

Classificação indicativa: 14 anos