Com uma proposta de tirar o fôlego, SPECT3R oferece verdadeira experiência de show ao vivo diretamente da internet

É comum encontrarmos artistas de uma mesma família seguindo o caminho musical, e algumas vezes, trabalhando juntos. Em um mercado extremamente competitivo, pensar fora da caixa e oferecer ao público algo distinto, podem ser o toque especial para a conquista dos holofotes. Neste último sábado (15), os irmãos Júlio e Ana Luísa, que dão vida ao projeto SPECT3R, presentearam os amantes da música eletrônica com uma apresentação e um repertório de tirar o fôlego. Disponível no YouTube, o set de pouco mais de 1 hora conta com Júlio, de 22 anos, comandando as pickups, enquanto Ana Luísa, de 18 anos, dá vida aos vocais das músicas de forma impecável e impressionante.

“Esse material é exatamente o que pensávamos em apresentar pela primeira vez ao público da internet. Ele é uma demonstração fiel da experiência de show ao vivo do SPECT3R. Esperamos que, em breve, as festas voltem a acontecer, mas enquanto isso não é possível, acreditamos que esse set deixará o gostinho exato do que serão as nossas apresentações com o retorno dos eventos presenciais. De quebra, ainda tocamos 3 músicas não lançadas, que estamos super ansiosos para mostrar para a galera”, explica Ana Luisa.

SPECT3R é um projeto 100% autoral, ou seja, todas suas produções, composições e vocais são produzidos por eles. Sua sonoridade é denominada como “Melodic House & Techno” pelo Beatport, e leva também referências do Rock, Pop e Jazz, como pode ser observado em seus últimos lançamentos: “Falling Again”, “Addicted to You” e “Look at the Stars”.

“Esse set era um projeto que tínhamos vontade de realizar há um tempo. Poder trazer uma experiência sonora melódica com a qual nos identificamos, com vocais ao vivo e, ao mesmo tempo, apresentada em um cenário especial – que no caso é a na nossa casa e conta com a vista que somos apaixonados – o que é gratificante demais pra gente”, conta Júlio.

Naturais de Poços de Caldas, Minas Gerais, os irmãos são orientados pelo Diretor Artístico Renato Patriarca e também pelo respeitado empresário Rick Bonadio. Com criações em inglês e português, o som de SPECT3R é eclético no modo de ouvir: cai bem em uma viagem cercada de belas paisagens, enquanto também agita o mar de gente presente no festival eletrônico mais pirotécnico.

Portanto, não deixe de escutar, assistir e se divertir com a super apresentação de SPECT3R!