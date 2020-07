Com o show “O Errado que deu certo”, Sérgio Mallandro comanda a noite de sábado do 1º Festival Drive-In

PUBLICIDADE

Nas apresentações em eventos em formato drive-in, faróis piscando e buzinas substituem risadas e aplausos. O comediante Sérgio Malandro promete um buzinaço neste sábado, 18 de julho, na sua apresentação, às 20h , no 1º Festival Drive-In no Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, com o show “O Errado que deu certo”. Um dos artistas mais conhecidos do Brasil desde os anos 80, se reinventou criando um stand up comedy de sucesso lotando imensos teatros do país. Em sua apresentação, Mallandro conta histórias de sua carreira e de sua vida de um jeito hilário e próprio.

Ingressos à venda através do Sympla www.sympla.com.br a R$ 120,00 (o carro). Classificação indicativa: 14 anos.

Em 1h20 de show, o comediante narra histórias com seu padrasto general, Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Montes, Maradona, Jorge Benjor e Silvio Santos. Também conta como é viver e morar junto com sua ex-mulher, Mary Mallandro. Sérgio promete que “O Errado que deu certo” não é só “glu glu, yeah yeah” e que tem contos divertidos e uma ótima interação com o público.

Sobre o Festival Drive-In

O 1º Festival Drive-In é uma segura opção segura de entretenimento para os brasilienses durante o período de isolamento social. Além da exibição de filmes – entre os quais clássicos do cinema -, o público pode acompanhar apresentações ao vivo de artistas conhecidos. Já passaram pelo evento a Orquestra Filarmônica de Brasília, o grupo de samba 7 na Roda, G7 de Comédia, Cia. de Comédia Setebelos e o humorista e ex-CQC Maurício Meirelles.

O evento, realizado ao ar livre, ocorre até agosto, de terça-feira a domingo. Cada sessão comporta até 180 veículos, atendendo a todas as normas e protocolos de distanciamento social e higiene necessários para o momento de enfrentamento à pandemia. O Festival Drive-in conta com tecnologia 100% digital. Por meio de um aplicativo, que é ativado via QR Code no celular, o público pode fazer pedidos delivery e, inclusive, checar se há fila nos banheiros. A programação é eclética e pensada para atender a públicos de todas as idades. Os filmes são conferidos em uma super tela de LED de 220m². O ingresso custa a partir de R$ 60 por carro – independentemente do número de pessoas – para quem doar um agasalho ou 1 kg de alimento não perecível.

Solidariedade

Parte do valor das vendas será destinado para a compra de equipamentos de tecnologia, como tablets, para crianças e adolescentes da rede pública de ensino de comunidades carentes que estão com dificuldade no acesso ao ano letivo.

Sobre o Aeroporto de Brasília

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, faz parte da holding internacional Corporación America Airports. No aeroporto do Uruguai, um dos 52 terminais administrados pela empresa, também foi instalado um cinema drive-In neste período de pandemia e o projeto é um sucesso.

O Aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, no Uruguai, tem oferecido experiência semelhante. O terminal uruguaio é administrado pela Corporación America Airports, a mesma holding que administra o terminal brasiliense, e que é responsável pela operação de 52 aeroportos em diversos países.

Sobre a Organização

O Festival Drive-In é uma realização de Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 15 de agosto de 2020

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro). Verificar programação

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf