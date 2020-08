Com LIVE inédita neste sábado, Jota Quest celebra “ACÚSTICO” em edifício histórico de BH

PUBLICIDADE

Há exatos 3 anos, a banda mineira Jota Quest lançava, em áudio e vídeo, seu 1º “Acústico”, projeto artístico que se tornaria um dos mais bem sucedidos de seus 25 anos de carreira, dando início a extensa e emocionante temporada de shows, encerrada em 2019, assistida por mais de 800 mil expectadores, em 26 estados do Brasil e em Portugal.

Para celebrar a data e matar a saudade de fãs e seguidores, o grupo realiza no próximo sábado, 22 de agosto, em parceria com o Banco do Brasil, edição especial de aniversário intitulada “Acústico Jota Quest CCBB LIVE”, com transmissão “ao vivo” pelo canal do grupo no Youtube, tendo como cenário o majestoso edifício histórico do Centro Cultural Banco do Brasil, na capital mineira, Belo Horizonte.

Após adiamento de sua 1ª turnê-oficial pelo continente Europeu, que ocorreria em março, bem como o de sua “Dias Melhores 25 Tour”, série de shows que celebraria seus 25 anos de carreira, esta será a 3ª vez que os mineiros realizam uma LIVE aberta para fãs, desde o início da quarentena, e será também a 1ª LIVE fora das dependências de seu estúdio próprio em BH.

“Estamos super felizes e ansiosos pra viver essa emoção. Sempre foi um sonho tocar no pátio do CCBB. E ainda, celebrando o nosso ‘Acústico’ que foi uma turnê tão importante da nossa caminhada… tem tudo pra ser muito mágico! Mas o desafio é grande. Estamos cuidando de tudo com muito carinho. Este reencontro com a galera, ainda que pelas ondas digitais, segue sendo uma excelente oportunidade pra gente matar a saudade dos palcos, de se alegrar, e alegrar um pouco a moçada, que segue sem um showzinho ‘ao vivo’ há mais de 150 dias. Não está fácil não! É muito importante que a gente esteja conseguindo encontrar novos caminhos para se conectar com o público. Faz bem pra alma e pro coração”, comenta Rogério Flausino, vocalista do grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No repertório da live-show, além dos clássicos já eternizados pelo “Acústico”, o grupo prepara ainda versões “desplugadas” para seus últimos singles “A Voz do Coração” e “Guerra e Paz”, além de surpresas acústicas, para “lados-b”, ainda não versionados, escolhidos pelos fãs através de enquete pelas redes sociais.

Seguindo as recomendações dos órgãos competentes, não haverá plateia nas dependências do CCBB durante a live, sendo adotados ainda, todos os protocolos de segurança, como o uso de EPIs e teste PCR para músicos e equipe técnica.

Com previsão de 3 horas de duração a “Acústico Jota Quest CCBB LIVE” terá, ao longo do espetáculo, sorteios, promoções, e ação-solidária em prol da campanha “Proteja e Salve Vidas”, uma iniciativa da Fundação Banco do Brasil, que irá destinar cestas básicas, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e EPIs para as populações carentes mais impactadas pela Covid-19.

CCBB-BH: Construído há 90 anos, com influências neoclássicas e art-déco, o lindo edifício do Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte, foi inaugurado em 1930, para sediar a Secretaria de Interior e Justiça de Minas Gerais. Somente em 2013, o prédio seria cedido ao Banco do Brasil, pelo Governo do Estado, para abrigar a 4ª unidade do CCBB no país, passando a integrar o deslumbrante “Circuito Liberdade”, conjunto arquitetônico de praças e museus, localizado na região central de BH, considerado atualmente o maior complexo cultural do país. Nestes 7 anos de existência, o CCBB-BH já abrigou alguns dos mais importantes eventos e exposições de arte do Brasil e do Mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

JOTA QUEST: Com mesma formação desde sua criação em meados dos anos 90, nas noites da capital-mineira, banda formada pelo quinteto Rogério Flausino (voz), Paulinho Fonseca (bateria), PJ (baixo), Marco Túlio (guitarra) e Márcio Buzelin (teclados), segue como uma das mais queridas e ativas do pop-rock nacional. Do alto de seus 25 anos de carreira, 9 álbuns de estúdio, 6 “Ao Vivo”, 1 “álbum-latino”, 1 “Acústico”, singles, clipes e EPs, grupo soma 2 prêmios Grammy-Latino, 7 milhões de cópias físicas vendidas, enquanto se aproxima da marca de 1 bilhão de views, plays e downloads no ambiente digital.

SERVIÇO:

EVENTO: “Acústico Jota Quest CCBB LIVE”

DATA: Sábado, 22 de Agosto, 2020

HORA: 20hs

LOCAL: CCBB-BH (Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte)

CANAL: YOUTUBE / JOTAQUEST

PATROCÍNIO: BANCO DO BRASIL

AÇÃO SOLIDÁRIA: “Proteja e Salve Vidas”

INICIATIVA: Fundação Banco do Brasil