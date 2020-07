Com Covid-19, apresentador do SporTV tem trombose no cérebro e está sedado na UTI

PUBLICIDADE

Rodrigo Rodrigues, 45, está sedado na UTI após ser internado no Hospital Unimed no Rio. Ele havia sido diagnosticado havia 15 dias com Covid-19 e estava afastado do trabalho.

Neste final de semana, o apresentador do Troca de Passes, da SporTV, manifestou sintomas como dor de cabeça, vômitos e desorientação. Ele deu entrada na emergência do hospital na noite de sábado (25).

Segundo o boletim médico, após exames, os médicos constataram que ele teve uma trombose venosa cerebral e realizaram um procedimento para diminuir a pressão intracraniana neste domingo (26).

Nesta segunda-feira (27) o Hospital Unimed no Rio afirmou, em nota, que Rodrigo segue em coma induzido, monitorizado em unidade de terapia intensiva, após passar por procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de trombose venosa cerebral.

Sobre a internação, o Grupo Globo, do qual o SporTV faz parte, divulgou uma nota dizendo que o funcionário conta com “todo o apoio e acompanhamento” da empresa.

Apresentando o Troca de Passes desde setembro de 2019, Rodrigo Rodrigues assinou com o Grupo Globo ainda no ano passado. Com passagens pelos principais canais de televisão aberta como SBT, TV Cultura, Band e TV Gazeta, Rodrigues já trabalhou na ESPN e no Esporte Interativo.

