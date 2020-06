Com clipe emocionante, Detonautas presta homenagem aos profissionais que trabalham durante a pandemia

PUBLICIDADE

O Detonautas Roque Clube não quer deixar o momento que estamos vivendo passar sem tirarmos lições. Pensando nisso, o grupo lançou o clipe de “Fica Bem”, música composta e produzida inteiramente durante a quarentena, como uma “homenagem a todos os profissionais que estão na linha de frente expondo suas próprias vidas, ao risco da contaminação ao Coronavírus, inclusive das suas famílias, muitas vezes”, como explica Tico Santa Cruz. Além do vídeo, o grupo fará uma Live para comemorar o mês do Rock no dia 05 de julho às 18h30, diretamente do estúdio Mobília Space, pelo seu canal do YouTube.

Criada por Tico, a música foi feita no início da quarentena. O vocalista postou nas redes sociais uma versão voz e violão e o público gostou tanto que o grupo decidiu gravar uma versão mais completa, lançada no começo do mês. Já o clipe da faixa ganhou a participação mais que especial de pessoas que estão trabalhando durante a quarentena, profissionais de vários setores do país que emprestaram suas histórias para o vídeo produzido no mês de junho, pela JL Produções, com direção geral de Julio Loureiro e dirigido por Junior Aieta.

“Além dos profissionais da área da saúde, os médicos, enfermeiros e todos aqueles que trabalham em hospitais, postos de saúde, a gente também incluiu os policiais, os bombeiros, os entregadores de aplicativos, motoboys, os caixas de supermercados, caixas de farmácias, os garis, que são fundamentais para a manutenção sanitária da cidade, além de outros serviços essenciais. É uma maneira da gente jogar luz nesses profissionais que são realmente imprescindíveis para o funcionamento de uma sociedade que precisa se organizar para vencer a pandemia”, conta Tico.

E continua: “É nossa homenagem. Nossa forma de deixar registrado que no ano de 2020 tivemos esse problema. E, no futuro, quando as pessoas forem estudar a história do Brasil, da música, que fique essa marca da banda Detonautas, e o carinho do grupo com esses profissionais”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Formado por Tico Santa Cruz (vocal), Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (bateria), DJ Cleston (percussão e programações), Phil (guitarra) e André Macca (baixo), o Detonautas Roque Clube segue planejando os próximos passos em conjunto com a Sony Music para futuros lançamentos, sem deixar de lado a sua posição ativa com os acontecimentos da sociedade brasileira.

Serviço LIVE:

Detonautas Roque Clube no estúdio | AO VIVO

Local: YouTube

Data: 5 julho 2020 | domingo

Horário: 18h30