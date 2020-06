Com banda formada só por mulheres, Carol Biazin lança single de novo EP

PUBLICIDADE

Dona de uma das vozes mais marcantes e únicas da nova geração da música brasileira, coautora de hits nacionais e colecionadora de prêmios, Carol Biazin não cansa de chocar o país a cada lançamento. Com uma banda formada só por mulheres, a cantora disponibiliza no dia 26 de junho, sexta-feira, o single “Metade”, que faz parte do EP Sem Filtro, novo lançamento de Carol.

Com menos beats, muito mais orgânica e gravada por uma banda formada só por mulheres que acompanharão Biazin na próxima turnê, o novo single promete marcar uma nova fase na carreira de Carol. “Metade é uma música com muita atitude, apesar da simplicidade da produção. Eu nunca tinha feito algo assim, literalmente sem filtro. Essa é a verdadeira essência da Carol.” A cantora ainda diz que canção é um spoiler do que os fãs podem esperar pros seus shows. “É assim que queremos soar ao vivo. Além dos beats, vamos usar e abusar das guitarras, violões, bateria orgânica etc. Estou muito feliz com o resultado“, confessa.

Sobre montar uma banda composta só por mulheres, Carol diz estar realizando um sonho de infância. “Sempre sonhei em ter uma banda composta só por meninas. Sempre amei as divas, uma delas é a Beyoncé, que sempre teve uma banda formada por mulheres. Sempre quis algo assim e agora tenho a oportunidade de fazer isso depois que tudo isso (pandemia mundial) acabar“.

“Sem Filtro”, novo EP de Carol é um projeto íntimo e experimental produzido durante a quarentena, que trouxe releituras de canções que marcaram a trajetória da cantora e exploram outras habilidades musicais da cantora. As vozes foram gravadas em casa – assim como cada instrumento que colaborou no projeto. Além da inédita “Metade”, o novo EP trás versões exclusivas de Talvez, “, primeiro single autoral da carreira, que ganhou uma releitura intrínseca e cheia de alma onde a cantora mostra suas habilidades como guitarrista, e Cancela, “, canção que já bateu a marca de 1 milhão de streamings nos apps de música, que ganha uma versão cheia de influência de jazz, alma e técnicas vocais surpreendentes.

Com apenas 22 anos de idade, Carol mostra-se uma grata realidade da nova geração do pop brasileiro. A ruiva é coautora dos singles ‘Pouco de você’, do cantor Vitão, ‘Juntinho’ da Rouge, ‘ Complicado’, de Vitão e Anitta e vencedora dos prêmios Pop Mais na categoria ‘artista revelação’ e aposta do ano do Prêmio Jovem Brasileiro em 2019.

Os números da ruiva também impressionam. No Youtube, Carol já contabiliza 700 mil inscritos e 100 milhões de acessos em todo canal. Já no instagram, soma mais de 616 mil seguidores e mais de 110 mil fãs no Twitter. Carol foi finalista do The Voice 2017 no time da cantora Ivete Sangalo.