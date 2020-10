Com banda formada por mulheres, Carol Biazin anuncia Live beneficente

PUBLICIDADE

A espera acabou! Finalmente os fãs da cantora Carol Biazin, de uma das vozes mais marcantes da nova geração da música brasileira, irão poder assistir sua primeira apresentação on-line.

Acompanhada por uma banda formada por mulheres, Biazin anunciou que sua primeira e aguardada Live acontece no dia 24 de outubro, sábado, em seu canal oficial no Youtube a partir das 19h. Apresentação acontece no dia mundial de combate à poliomielite e toda doação arrecada será destinada à causa.

Além disso, a apresentação será beneficente e toda doação arrecada será destinada ao combate à poliomielite. A data escolhida para show acontece no mesmo data do dia mundial de combate à poliomielite e todas as doações serão em prol da causa, incentivando campanhas de vacinação.