Com Atitude 67, Gabriel Elias anuncia single e novas participações em álbum

O cantor Gabriel Elias acaba de revelar duas grandes novidades de seu novo álbum “Música Pra Curar Brasileira”. A primeira delas é que o mineiro sempre good vibes disponibiliza no dia 21 de agosto, sexta-feira, o lançamento do single e clipe “Diferente de Tudo” em parceria com o grupo Atitude 67. Além do single, Gabriel ainda revela que Vitor Kley e Onze: 20 também estarão presentes em seu novo trabalho que deve sair em novembro.

Com produção musical do próprio cantor durante o período de quarentena em sua casa, “Diferente de Tudo” é o terceiro single de seu próximo álbum e exalta a beleza interior do ser acima de qualquer padrão. “A Primeira frase da música diz tudo! ‘Eu gosto da curva que teu corpo faz, mas gosto mais da gente rindo de qualquer besteira’. É sobre se importar com o conteúdo e a beleza interna acima de qualquer outro padrão”, conta Gabriel.

O mineiro ainda dá detalhes sobre o processo de composição do novo single, que tem na co-autoria Eric e Karan, membros do Atitude 67 e o cantor e compositor Deko foi. “Tudo aconteceu da maneira muito orgânica. Estávamos Deko e eu na minha casa… Quando começamos a rabiscar os primeiros versos pensamos: ‘Esse som tem a vibe do Atitude!’ Na hora eu liguei para o Karan através do facetime. Foi só começar a tocar o som que ele pirou. Na mesma hora mandamos uma guia para que pudéssemos terminar juntos. Mais natural que isso seria impossível”.

A segunda novidade vem em dose dupla. Além do Atitude 67, Gabriel ainda revela que o “Música Pra Curar Brasileira” contará com participações especiais do cantor Vitor Kley e da banda Onze:20. “Me sinto privilegiado em poder contar com essas participações de amigos queridos que me ajudaram a construir minha história como artista. Em 2015 tive a oportunidade de fazer um show histórico ao lado do Onze:20 em Belo Horizonte. Foi uma das primeiras vezes que toquei para milhares de pessoas e a partir dali construímos uma relação. O Vitor sempre foi um dos meus maiores amigos dentro e fora da música. Lembro do dia que ele me apresentou ‘O Sol’, antes de virar hit nacional. Agradeço muito por viver este momento.” Vale lembra também que Gabriel Elias é autor da música ‘Carnaval’ do Atitude 67 no projeto Label67.

Produzido pelo próprio cantor durante a quarentena, o “Música Pra Curar Brasileira” abordará temas atuais de utilidade pública: Como controlar a ansiedade, manter o equilíbrio e enxergar o lado bom em situações ruins, além das canções populares de amor que deram notoriedade ao artista. Em entrevista recente, o cantor diz que embora aborde temáticas que nem sempre são faladas no meio pop, é um álbum para ser apreciado. “Este disco é extremamente leve e extremamente pontual com assuntos importantes que nem sempre são faladas pelo meio pop. O álbum todo tem uma mensagem para ser compreendida, até nas músicas com conceito mais pop. É um disco para ser apreciado com o seu eu interior e dar voz a ele”, conta. O novo trabalho deve ser lançado por completo em novembro.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 350 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, Gabriel teve a faixa “Fiz Esse Som Pra Você”, entre as mais tocadas do país em 2019. Além disso, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” da banda Maneva e “Bem Vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo. Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.