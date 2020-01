Cobertura Especial Funn Summer 18 de janeiro

PUBLICIDADE 

Segunda semana de Funn Summer Camp e quem passou por lá foi o dj Rennan da Penha. Com muito funk rio e embalando o público com os 150 bpm (batida por minuto) do novo ritmo, o dj fez geral dançar e rebolar. O Funn Summer acontece na orla do clube Ases e o festival tem acesso pelo estacionamento atrás do Pier 21.

Durante o dia o Beach Club montado no evento funciona a partir de 10h e se estende até as 18h quando é aberta a arena de shows. Além do funk, os djs residentes tbm fizeram parte das apresentações que variaram entre mais funk e música eletrônica.

É claro que não íamos ficar de fora dessa…

Confere ai como foi: