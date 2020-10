CNCO anuncia seu aguardado terceiro álbum

PUBLICIDADE

O grupo premiado e multiplatina, CNCO, anuncia seu terceiro e muito esperado álbum de estúdio, que será lançado ainda este ano. A produção homenageia clássicos de sucessos latinos popularizados nas últimas décadas, retrabalhados no estilo CNCO. Os cinco vocalistas não apenas deram nova vida a essas canções, mas também evocaram um pouco de nostalgia ao mesmo tempo. Com o objetivo de espalhar alguma luz no meio da pandemia global, o CNCO dedica este álbum repleto de canções românticas aos seus fãs.

“No início da quarentena, demos uma pausa depois de estarmos na estrada nos últimos anos. Todos nós fomos capazes de nos reconectar com nossas famílias e ter tempo para pensar em tudo o que conquistamos e que tipo de música nos inspirou a chegar aqui. Havia uma coleção de canções que imediatamente vieram à mente, essas baladas românticas que todos nós adoramos cantar junto. Enquanto levamos algum tempo para trabalhar em nossas próprias canções originais, decidimos nos divertir um pouco e trazer de volta algumas das canções clássicas do passado, com um toque do CNCO “, expressaram Christopher, Erick, Joel, Richard e Zabdiel.



O anúncio deles gerou entusiasmo e expectativa entre seus fãs, que estão ansiosos para saber a lista de faixas e ver a capa do álbum, que será revelada nas próximas semanas. Entre os países onde imediatamente se tornaram a principal tendência no Twitter estão México, Argentina, Brasil, Equador e Costa Rica.

Em agosto, o CNCO subiu ao palco principal do VMA pela primeira vez com uma apresentação espetacular do atual single “Beso“. Clique AQUI para assistir! Como um dos dois únicos atos latinos da noite, os meninos exibiram sua coreografia suave e presença de palco de alta energia enquanto se apresentavam para uma audiência de fãs ao vivo em um drive-in especial patrocinado pela Toyota.

Além disso, o CNCO fechou a noite icônica levando para casa seu primeiro VMA de “Best Quarantine Performance”, uma vitória emocionante em uma categoria geral do mercado, batendo pesos pesados, incluindo Lady Gaga, Post Malone e John Legend.

SOBRE O CNCO

O CNCO se tornou um dos mais influentes e prolíficos criadores de sucessos do pop latino. Com dois álbuns em primeiro lugar, o grupo ganhou inúmeros prêmios, incluindo: Latin American Music Awards, Premios Juventud (Youth Awards), Billboard Latin Music Awards, Premio Lo Nuestro, Premios Tu Mundo (Your World Awards), iHeartRadio Music Awards, Kids Choice Award e um Teen Choice Award. Com mais de 3 bilhões de streams cumulativos, 6,5 bilhões de visualizações de videoclipes no total, 12 certificações GOLD e PLATINUM apenas nos EUA e inúmeros shows esgotados, sua influência pode ser sentida em quase todos os cantos do mundo.

O CNCO fechou com chave de ouro 2019 nos EUA com uma apresentação de um pot-pourri de 7 minutos na Times Square na véspera de ano novo (AQUI). O ano passado incluiu apresentações no Good Morning America, Teen Choice Awards e no VMA. Eles também lançaram uma coleção cápsula com a Forever 21 (AQUI), foram nomeados como um dos “Ones to Watch” da People Magazine em 2019 e como um artista de “Breaking” da Rolling Stone em outubro. Além disso, o CNCO também conseguiu a primeira campanha Vevo LIFT para um Artista Latino e uma Campanha Push da MTV.

