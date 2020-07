Cleo diz estar ‘alimentando contatinhos’ durante a quarentena

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A atriz e cantora Cleo, 37, está “alimentando os contatinhos” durante o período de isolamento social. É o que ela diz em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, quando questionada sobre sua vida amorosa durante a quarentena.

“Eu tenho [contatinhos]. Na quarentena, a gente vai alimentando, porque não dá muito para encontrar”, afirmou. “Eu tenho fases em que fico muito afim de ficar flertando online e tem fases em que quero que as pessoas esqueçam que eu existo”. “Contatinho” é uma gíria usada para se referir aos contatos que alguém tem para situações ocasionais de paquera.

Durante a conversa, ela ainda afirmou que não tem um perfil favorito de homem, mas citou nomes de famosos como o cantor The Weeknd, o modelo Charles Michael Davis -que ela afirma ser “o mais gato deste multiverso”-, e os atores Mads Mikkelsen e Ícaro Silva.

No início de maio, Cleo afirmou via Twitter que “invejava” quem passava a quarentena com seus pares românticos. “Vocês que têm um @ nessa quarentena, trate de ficar com eles, porque manas, é cada gatilho kkk”, publicou a atriz e cantora, que também usou as redes sociais para divulgar um vídeo em que “sensualiza” vestida com um traje de oncinha.

